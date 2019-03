TUI Blue: Το νέο mega-brand για τα ξενοδοχεία της TUI

Σε ένα από τα κορυφαία ξενοδοχειακά mega-brand στον κόσμο, που θα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 ξενοδοχεία με παγκόσμια παρουσία μέχρι το 2020, φιλοδοξεί να μετατρέψει την TUI Blue ο μεγάλος τουρ οπερέιτορ TUI, έπειτα από την ανακοίνωση συγχώνευσης σε αυτό των επωνυμιών TUI Sensimar και TUI Family Life.

To TUI Blue θα διαχωριστεί σε 3 διαφορετικές κατηγορίες κοινού: Τα TUI Blue for Two για ζευγάρια, τα TUI Blue for All για εμπειρίες από τον προορισμό και τα TUI Blue for Families για οικογένειες.

Το brand, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί τα πρώτα ξενοδοχεία το 2017, στη νέα του μορφή υπόσχεται μοντέρνες, καθημερινές εμπειρίες ελυστικές για διαφορετικές ηλικίες ταξιδιωτών.

Η συγχώνευση εκτιμάται οτι επιταχύνει την οργανική ανάπτυξη της αλυσίδας.

Την ίδια ώρα, η TUI θα συνεχίσει να αναπτύσσει πιο στοχευμένα κόνσεπτ ξενοδοχείων μέσα από τα brand των RIU Hotels, τα οποία συνδέονται αποκλειστικά με παραθαλάσσιες μονάδες, μέσα από τα Robinson, πολυτελή κλαμπ με έμφαση στην ξεκούραση και την ευεξία, μέσα από τα TUI Magic Life, κλαμπ που εστιάζουν στη διασκέδαση και τις αυθεντικές δραστηριότητες διασκέδασης και μέσα από τα TUI Sensatori με υπηρεσίες σπα.

Μέσα από τη διαδικασία απλοποίησης των brand, τα ξενοδοχεία παραμένουν ισχυρός κρίκος ανάπτυξης και αναδύεται ένα brand με παγκόσμια παρουσία που ενσωματώνει την επωνυμία της TUI στην ονομασία του, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του τουρ οπερέιτορ, Fritz Joussen.

Μετά την επιτυχή έναρξη λειτουργίας των πρώτων 10 ξενοδοχείων, η μετατροπή του brand σε παγκόσμια ναυαρχίδα της TUI στα ξενοδοχειακά brand αποτελεί το επόμενο βήμα στην σημαντική διεύρυνση του τομέα ξενοδοχείων, τόνισε.