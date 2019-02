Ανοίγει τον Ιούνιο το νέο ξενοδοχείο Katikies Garden στη Σαντορίνη (φωτό)

Το νέο ξενοδοχείο Katikies Garden, που θα ανοίξει τον προσεχή Ιούνιο στη Σαντορίνη, περιλαμβάνεται μεταξύ των 20 καινούριων ή ανακαινισμένων πολυτελών μονάδων στον κόσμο, που εντάσσει φέτος στο δίκτυό της η αλυσίδα The Leading Hotels of the World,

Το Katikies Garden αποτελεί το νέο μέλος του ομίλου Katikies Resorts & Club, που διαθέτει ξενοδοχεία στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Διαθέτει 40 σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, κήπους και βεράντες. Υπάρχει, επίσης πλήρες οργανωμένο σπα, εξωτερική πισίνα, εστιατόριο και ένα υπόγειο κελάρι με ποικιλία κρασιών.

Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε στη θέση ενός πρώην μοναστηριού.