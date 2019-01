Τα ελληνικά ξενοδοχεία σάρωσαν στα βραβεία της TripAdvisor- Δείτε ποια είναι στα κορυφαία στον κόσμο το 2019

Δεκάδες ελληνικά ξενοδοχεία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα στον κόσμο για το 2019, σύμφωνα με τα Travelers’ Choice Awards της ταξιδιωτικής πλατφόρμας που συμβουλεύονται εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες, TripAdvisor.

Οι νικητές των βραβείων αναδείχθηκαν βάσει εκατομμυρίων κριτικών στην TripAdvisor από διεθνείς ταξιδιώτες κατά το περασμένο 12μηνο. Ελληνικά ξενοδοχεία κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία και στις 9 κατηγορίες βραβείων (κορυφαία ξενοδοχεία, μικρά, πολυτελή, bargain, καλύτερες υπηρεσίες, ρομαντικά, B&B και Inn, οικογενειακά, all inclusive).

Ειδικότερα, το Ikos Oceania στα Νέα Μουδανιά βρέθηκε στην 16η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τα 25 καλύτερα ξενοδοχεία και στην 7η θέση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής όπου ακολουθεί το Ikos Olivia στην 9η θέση.

Το Anastasis Apartments στο Ημεροβίγλι αναδεικνύεται ως το καλύτερο μικρό ξενοδοχείο στον κόσμο και ακολουθεί στην τρίτη θέση το Kokkini Porta Rossa στη Ρόδο. Στην Ευρώπη το Kokkini Porta Rossa ανεβαίνει στη δεύτερη θέση και ακολουθεί στην 10η το Aenaon Villas στο Ημεροβίγλι.

Το καλύτερο all inclusive ξενοδοχείο στον κόσμο βρίσκεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, και είναι το Ikos Oceania και το Ikos Olivia, στη δεύτερη θέση. Πέρα από τα δύο αυτά ξενοδοχεία, στην ευρωπαϊκή κατάταξη all in ξενοδοχείων, εντοπίζονται τα ακόλουθα ελληνικά....

10. Sunconnect Kipriotis Aqualand

15. Club Med Gregolimano

18. TUI FAMILY LIFE Kerkyra Golf

21. Atlantica Porto Bello Royal

22. Wyndham Grand Crete Mirabello Bay

23. Kiani Beach Resort Family All Inclusive

Στην κατηγορία καλύτερων πολυτελών ξενοδοχείων στον κόσμο, η 8η θέση ανήκει στο Porto Sani (τέταρτο στην Ευρώπη) και η 15η στο Andronis Boutique Hotel (πέμπτο στην Ευρώπη) στην Οία. Ακόμη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ikos Oceania είναι το όγδοο καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο για το 2019.

Το Hotel Venus & Suites είναι στα 25 καλύτερα bargain ξενοδοχεία στον κόσμο (7η θέση στην Ευρώπη), ενώ τα Island House Hotel Studios Apartments και Hotel Christina στη Νάουσα είναι στα 25 καλύτερα στην Ευρώπη (9η και 16η θέση αντίστοιχα).

Το Achtis Hotel στην Άφυτο είναι το έβδομο καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο όσον αφορά τις υπηρεσίες του. Στην Ευρώπη διατηρεί την 4η θέση, και ακολουθούν τα Anastasis Apartments και Ikos Oceania στη 10η και 15η θέση αντίστοιχα.

Το Anastasis Apartments είναι το τρίτο καλύτερο ρομαντικό ξενοδοχείο στον κόσμο για το 2019 (δεύτερο στην Ευρώπη), και ακολουθεί το Lindos Blu στην 11η θέση (πέμπτο στην Ευρώπη). Στην Ευρωπαϊκή κατάταξη ακολουθούν τα Andronis Boutique Hotel και Pezoules στη 10η και 15η θέση αντίστοιχα.

Το Sani Club και το Sunconnect Kipriotis Aqualand αναδεικνύονται στην κατάταξη των 25 κορυφαίων οικογενειακών ξενοδοχείων στον κόσμο για το 2019 (7η και 15η θέση). Στην Ευρωπαϊκή κατάταξη, εκτός από τα δύο προηγούμενα, εμφανίζεται το Sani Beach στην 9η θέση.

Φέτος είναι η 17η χρονιά απονομής των βραβείων. Για το 2019 βραβεύθηκαν συνολικά 7.812 ξενοδοχεία σε 94 χώρες και 8 προορισμούς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νικητών είναι το υψηλό επίπεδο ποιότητας, υπηρεσιών και value που προσφέρουν.

Τα βραβεία ανέδειξαν επίσης τα καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία σε κάθε κατηγορία.

Διαβάστε ακόμα:

TripAdvisor: Αυτά είναι τα καλύτερα 25 ελληνικά ξενοδοχεία για το 2019

Τα καλύτερα ρομαντικά και πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα το 2019

Τα κορυφαία all inclusive και οικογενειακά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους διεθνείς ταξιδιώτες