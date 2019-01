Πλήθος διακρίσεων για τα ξενοδοχεία της Grecotel

Με πλήθος σημαντικών διακρίσεων ολοκληρώθηκε το 2018 για τον όμιλο Grecotel. Πρόκειται για νέο ρεκόρ βραβείων που απέσπασε ο Όμιλος σε κορυφαίες διοργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιβράβευση που καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Η Grecotel, ο κορυφαίος ξενοδοχειακός όμιλος της χώρας μας, με ηγετική θέση στον παγκόσμιο τουρισμό, ολοκλήρωσε παράλληλα σειρά νέων πιστοποιήσεων που αποδεικνύουν στην πράξη την αριστεία και το αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους επιλέγουν τα πολυτελή ξενοδοχεία της.

Ειδικότερα ο Όμιλος Grecotel το 2018 αναδείχθηκε για τη συνέπεια με την οποία ακολουθεί τις στρατηγικές επιλογές του στους άξονες της φιλοξενίας, της υψηλής γαστρονομίας, των ιδιαίτερων παροχών, των καινοτόμων διαύλων επικοινωνίας που ανοίγει με το κοινό και της συνολικής εμπειρίας που εξασφαλίζει για τους επισκέπτες του. Εστιάζοντας στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και της εικόνας της χώρας μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, η Grecotel ανέβασε τον πήχη μέσα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα που συνθέτουν την ταξιδιωτική εμπειρία, δίνοντας ώθηση στη συνεχή ανοδική πορεία του Ομίλου.

Η Grecotel εξελίσσει διαρκώς τις ποιοτικές υπηρεσίες και την εμπειρία διακοπών με επίκεντρο τον άνθρωπο, ενώ έχει τιμηθεί με χιλιάδες βραβεία από πελάτες, τουριστικούς οργανισμούς, tour operators και διεθνείς ενώσεις, για την ποιότητα των υπηρεσιών της, τη μεγάλη συνεισφορά της στην υψηλών προδιαγραφών τουριστική ανάπτυξη της χώρας και τις πρωτοβουλίες της για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Ο Όμιλος με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, υλοποιεί διαχρονικά το όραμα του ιδρυτή της Νίκου Δασκαλαντωνάκη, δίνοντας άλλη διάσταση στον ελληνικό τουρισμό. Μέσα από ένα ολιστικό και καινοτόμο πλάνο εξελίσσεται διαρκώς σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής αλλά και τις ανάγκες του κοινού. Η Grecotel φέρνει στο προσκήνιο την ελληνική φιλοξενία και παράδοση, τον πολιτισμό και τις αξίες, τα μοναδικά τοπία και τις ιδιαίτερες εμπειρίες που μόνο η χώρα μας μπορεί να προσφέρει, υπογράφοντας με επαγγελματισμό και πολυτέλεια κάθε παραμονή στα ξενοδοχεία της.

Διακρίσεις Grecotel 2018:

Conde Nast 2018 – Readers Choice Traveller Award

Mykonos Blu, #21 Best Resorts in Europe

World Travel Award 2018

Mykonos Blu, for the ROYAL BLU MANSION VILLA in the category „Greece’s Leading Luxury Hotel Villa 2018“

Travelife Gold

Amirandes,

Creta Palace,

LUX ME White Palace,

Club Marine Palace & Suites,

Plaza Spa,

Corfu Imperial,

LUX ME Daphnila Bay Thalasso,

Eva Palace,

Kos Imperial Thalasso,

Royal Park,

Rhodos Royal,

Riviera Olympia & Aqua Park,

Caramel,

Casa Marron,

Pella Beach

TUI Holly 2018

Amirandes, Caramel

TUI Top Quality 2018

Amirandes, Caramel, Corfu Imperial, Eva Palace

TUI Umwelt Champion 2018

Amirandes, Caramel, Pella Beach, Kos Imperial Thalasso, Royal Park, LUX ME White Palace, Creta Palace, Olympia Riviera & Aqua Park, Olympia Oasis & Aqua Park, Eva Palace, Corfu Imperial

TUI Family Champion 2018

Club Marine Palace, Olympia Oasis, LUX ME Daphnila Bay Dassia

«Eλληνικό Πρωϊνό»

Amirandes, Caramel, Corfu Imperial, Creta Palace, Eva Palace, Kos Imperial Thalasso, Olympia Riviera Resort, White Palace, LUX ME Daphnila Bay Dassia

H.A.C.C.P. (Food Safety Management Systems within the hotel establishments): Astir Egnatia Alexandroupolis, Caramel, Club Marine Palace, Creta Palace, LUX ME Daphnila Bay Thalasso, Eva Palace, Filoxenia, Kos Imperial Thalasso, Casa Marron, Meli Palace, Mykonos Blu, Riviera Olympia & Aqua Park, Royal Park

We do local

LUX ME White Palace

Σ.Ε.Δ.Η.Κ. (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης)

Creta Palace

“Kαθαρά Χέρια”

Pallas Athena, LUX ME White Palace, Club Marine Palace & Suites, Larissa Imperial, Riviera Olympia & Aqua Park

Greek Hospitality Awards 2018

Riviera Olympia & Aqua Park, χρυσό βραβείο Best Greek Beach Resort

LUX ME White Palace, χρυσό βραβείο Best Greek Innovation Hotel

Grecotel, χρυσό βραβείο Best Greek Hotel Breakfast

Grecotel, χρυσό βραβείο Best Greek Sustainable Hotel

Grecotel, χρυσό βραβείο Best Greek Hotel Brand

Grecotel, αργυρό βραβείο Best Greek Hotel Tailor Made Guest Experience

Greek Tourism Awards 2018

Χρυσό βραβείο Guest Experience – Personalised & tailor-made experiences Ι Grecotel Hotels & Resorts

Χρυσό βραβείο Digital Tourism – Digital presence & online communication Ι Grecotel Hotels & Resorts

Χρυσό βραβείο Hotels & Resorts - Luxury hotel/resort Ι Corfu Imperial, Grecotel Exclusive Resort

Ασημένιο βραβείο Gastronomy – Αριστεία ή καινοτομία στον τομέα του F&B I l Hotels & Resorts

Ασημένιο βραβείο Digital Tourism – Social Media Strategy l Hotels & Resorts

Ασημένιο βραβείο Branding / Public Relations / People Strategy – Content marketing strategy l Hotels & Resorts

Treasures of Greek Tourism 2018

Grecotel S.A., ως «BEST PERFORMING COMPANY» στην κατηγορία «Οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες & φορείς στον Τομέα του Τουρισμού»

Blue Flags

Club Marine Palace & Suites, Corfu Imperial, Creta Palace, LUX ME Daphnila Bay Thalasso, Casa Marron, Riviera Olympia & Aqua Park, Rhodos Royal, LUX ME White Palace,

Social Media awards 2018

Ασημένιο βραβείο, (μέσω της Ιnterweave με την οποία συνεργάζεται στο σχεδιασμό & την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας στα ψηφιακά μέσα), πιο αποτελεσματική χρήση των social media στον κλάδο του Τουρισμού

Χάλκινο βραβείο, (μέσω της Ιnterweave με την οποία συνεργάζεται στο σχεδιασμό & την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας στα ψηφιακά μέσα), πιο αποτελεσματική χρήση του Instagram

FISCHER Awards

AMIRANDES, WHITE PALACE : ONE OF THE MOST POPULAR IN DESTINATION CRETE

Best Hotels U.S. News Rankings

ΜΒ #1 in Mykonos, PA #7 in Athens, CI #1 in Corfu, EP #6 in Corfu, AM #34 in Crete, CAR #14 in Crete, CP #36 in Crete, WP #31 in Crete, KIT #171 in Greece

MED PROFESSIONALS

Grecotel S.A., N.Daskalantonakis

Luxair Tours Quality Award 2018 for Greece

AMIRANDES, A‘ award

Starway 100 World Best Hotels 2018

CLUB MARINE PALACE & SUITES

«Aγάπη για Ζωή» , Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων

Συλλογή καπακιών

Πιστοποιήσεις:

TÜV AUSTRIA HELLAS, ISO 10002:2014

Η Grecotel είναι η πρώτη ξενοδοχειακή εταιρεία που πιστοποιείται με το συγκεκριμένο ISO για την Διαχείριση Ποιότητας: Ικανοποίηση Πελατών - Διαχείριση παραπόνων τους σε όλα τα ξενοδοχεία της. Το πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για μια ολοκληρωμένη καθοδήγηση πάνω στη διεργασία προγραμματισμού, σχεδιασμού, λειτουργίας, διατήρησης και βελτίωσης χειρισμού παραπόνων πελατών αποτελεσματικά και αποδοτικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίησή τους.