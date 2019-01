TUI: 13 νέα επώνυμα και κόνσεπτ ξενοδοχεία για οικογένειες το 2019- Τα 2 στην Ελλάδα

Tο νέο ξενοδοχείο best FAMILY Fodele Beach and Water Park που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το 2019 η TUI στην Κρήτη

Nέα επώνυμα και κόνσεπτ ξενοδοχεία για οικογενειακές διακοπές, θα λειτουργήσει η TUI το καλοκαίρι του 2019, ανάμεσα στα οποία ένα στην Κρήτη και ένα στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα φέτος θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά το TUI FAMILY LIFE Kerkyra Resort στην Κέρκυρα, 4,5 αστέρων και το best FAMILY Fodele Beach and Water Park στην Κρήτη, 5 αστέρων.

Επίσης, νέα ξενοδοχεία all in TUI Magic Life θα λειτουργήσουν στην Καλαβρία της Ιταλίας και στην Τυνησία. Με το brand TUI Family Life θα λειτουργήσουν φέτος συνολικά 5 νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Τυνησία και την Τουρκία ενώ 6 νέα θα λειτουργήσουν σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία και Κύπρο στο brand Best Family.

Το brand TUI Family Life απευθύνεται στις σύγχρονες οικογένειες με ευρύ φάσμα διασκέδασης και αθλητικών δραστηριοτήτων για όλη την οικογένεια. Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν μεγάλους και μοντέρνους χώρους και ανταποκρίνονται σε κάθε γούστο, ενώ προσφέρεται και απασχόληση για τα παιδιά.

Τα Best Family ξενοδοχεία απευθύνονται σε οικογένειες που δίνουν έμφαση στην παιδική φροντίδα προσφέροντας ευρύ φάσμα διασκέδασης για παιδιά όλων των ηλικιών. Οι υποδομές τους είναι εκτενείς και συνήθως ανήκουν στην κατηγορία 4 αστέρων.

Δείτε όλα τα νέα οικογενειακά ξενοδοχεία της TUI το 2019...

TUI MAGIC LIFE CALABRIA 4 *, Pizzo, Ιταλία

TUI MAGIC LIFE SKANES 4 *, Enfidha, Τυνησία

TUI FAMILY LIFE Coma Gran 4 *, Μαγιόρκα, Ισπανία

TUI FAMILY LIFE Kerkyra Resort 4.5 *, Κέρκυρα

TUI FAMILY LIFE Mirage Beach 3 *, Hammamet, Τυνησία

TUI FAMILY LIFE Side 5 *, Side, Τουρκία

TUI FAMILY LIFE Tropical Resort 4 *, Sarigerme, Τουρκία

best FAMILY Porto Ada 4 *, Pizzo, Ιταλία

best FAMILY Fodele Beach and Water Park 5 *, Κρήτη

best FAMILY Green Garden 4 *, Μαγιόρκα, Ισπανία

FAMILY best be live Palmeiras Village 4 *, Porches, Πορτογαλία

best FAMILY Atlantica Sungarden Beach 4 *, Αγία Νάπα, Κύπρος

best FAMILY Falkensteiner Park Punat 4 *, Punat, Κροατία