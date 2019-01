Διεθνές βραβείο Interior Design στο ξενοδοχείο Olea All Suite Hotel

Μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα στο επιβλητικό Javits Center της Νέας Υόρκης, παρουσία μεγάλων ονομάτων του design όπως ο Marcel Wanders, το Olea All Suite Hotel πέτυχε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση. Έγινε το πρώτο Ελληνικό resort που βραβεύτηκε από το Interior Design Magazine στα ετήσια Best of Year Awards. Με ιστορία ογδόντα ετών, το Interior Design Magazine αποτελεί μια πραγματική “βίβλο” του design και έναν από τους πιο αξιοσέβαστους τίτλους ανάμεσα στους επαγγελματίες της αρχιτεκτονικής και του interior design.

To Olea στέφθηκε νικητής στην κατηγορία Large Resort, έχοντας ανταγωνιστεί ‘θηρία’ του ξενοδοχειακού τομέα όπως το Four Seasons και το Six Senses, εταιρείες που μέχρι πρότινος μονοπωλούσαν τα Best of Year Awards.

“Πρόκειται για μια εξαιρετική διάκριση για το Olea και την Xenos Hotels, που επιβραβεύει μια τιτάνια προσπάθεια. Ένα έργο κομβικό για τον όμιλό μας”, τονίζει η Βένια Ξένου, Sales & Marketing Director της Xenos Hotels Group.

“Ως μια εταιρεία που δραστηριοποιείται, από δική της επιλογή, αποκλειστικά στη Ζάκυνθο, μια παγκόσμια διάκριση για εμάς αλλά και μια τόσο σημαντική πρωτιά για Ελληνικό ξενοδοχείο από ένα περιοδικό αυτού του εκτοπίσματος, δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί,” αναφέρει η κ. Ξένου. “Και βέβαια, μας γεμίζει υπερηφάνεια που ενισχύεται η προβολή της Ζακύνθου μέσα από όλες τις προσπάθειες που γίνονται αυτά τα χρόνια”.

Με προβολή σε σημαντικά ΜΜΕ όπως το Wallpaper και τη Daily Telegraph, το Olea All Suite Hotel είναι το πρώτο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο που γίνεται μέλος των Design Hotels. Η καταξιωμένη αλυσίδα, συνιδιοκτησία του ομίλου της Marriott, επιλέγει τα ξενοδοχεία μέλη της με αυστηρά κριτήρια, βάσει – μεταξύ άλλων – της υψηλής αισθητικής τους.

Η βράβευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη διάκριση του Olea, αυτήν τη φορά στην Ελλάδα, καθώς ήταν το μόνο ξενοδοχείο που απέσπασε τέσσερα βραβεία σε βασικές κατηγορίες των Hotel Design Awards, στα πλαίσια του φετινού 100% Hotel Show.

Το Olea κέρδισε αναμφίβολα τις εντυπώσεις καθώς βγήκε νικητής στη Βασική Κατηγορία του Καλύτερου Resort, ενώ στις Ειδικές Κατηγορίες κέρδισε τα βραβεία Καλύτερο Lobby/Foyer/Reception, Καλύτερο All-Day Restaurant και Καλύτερο Δωμάτιο & Μπάνιο.

Με όλες αυτές τις διακρίσεις, τόσο το Olea όσο και η Xenos Hotels Group δεσμεύονται να συνεχίσουν να εστιάζουν τις δυνάμεις τους στη δημιουργία ποιοτικών projects και υπηρεσιών. Το Olea αποτελεί κομβικό κομμάτι της νέας στρατηγικής της Xenos Hotels Group όσον αφορά στον luxury τουρισμό, με απώτερο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών του νησιού, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Βοηθώντας έτσι στη διαρκή αναβάθμιση των Ελληνικών τουριστικών προϊόντων και, ακόμη περισσότερο, αυτών της Ζακύνθου.