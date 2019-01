To ξενοδοχείο Mykonos Riviera στα Small Luxury Hotels of the World

To ξενοδοχείο Mykonos Riviera Hotel & Spa, που άνοιξε τον Αύγουστο του 2018 στη Μύκονο, παρουσιάζεται από την αλυσίδα Small Luxury Hotels of the World, ως ένα από τα 5 μικρά νέα πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου που αξίζει να επιλέξει κανείς για το 2019.

Το 5άστερο Mykonos Riviera βρίσκεται στο λιμάνι και μαρίνα του Τούρλου και διαθέτει 44 σουίτες και δωμάτια, με υπέρκομψη διακόσμηση με ναυτικά θέματα και πανοραμική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Υπάρχει, επίσης, ένα εξαιρετικό σπα, 2 εστιατόρια και πισίνα υπερχείλισης με φωτισμό οπτικών ινών. Κάθε δωμάτιο διαθέτει μπάνιο με ξεχωριστό ντιζάιν και ιδιωτική βεράντα με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και το λιμάνι. Ορισμένα δωμάτια και σουίτες έχουν επίσης υπαίθριο υδρομασάζ ή ιδιωτική πισίνα.

Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο αμφιθεατρικά απέναντι από τη μαρίνα, λίγα μόλις λεπτά από την παραλία του Αγίου Στεφάνου και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τη γραφική Χώρα της Μυκόνου.

Το ξενοδοχείο, με βάση τις κριτικές, ιεωρείται ιδανικό για ζευγάρια, λαμβάνοντας βαθμολογία 9,5 με άριστα το 10 για ταξίδι δύο ατόμων.

Οι τιμές στο ξενοδοείο ξεκινούν από περίπου 379 δολάρια τη βραδυά, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.