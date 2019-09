Μέρες Κρητικής Γαστρονομίας 2019 στο Ηράκλειο

Από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στην πλατεία Παλιάς Λαχαναγοράς στο Ηράκλειο, το Φεστιβάλ γαστρονομίας Ηράκλειο Μέρες Κρητικής Γαστρονομίας 2019.

Πρόκειται για ετήσιες εκδηλώσεις γαστρονομίας που είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στα προϊόντα της κρητικής γης και στην ανάδειξη συνταγών εμπνευσμένων από την κρητική γαστρονομία, με τη συνεργασία όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γαστρονομίας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, παραγωγοί και βιοτέχνες κρητικών προϊόντων εκθέτουν και πουλούν τα προϊόντα τους προσφέροντας παράλληλα γευστικές δοκιμές. Θα πραγματοποιηθούν δρώμενα μαγειρικής και γευστικές δοκιμές στους επισκέπτες της έκθεσης από Λέσχες Αρχιμαγείρων, σωματεία και γνωστούς σεφ, γαστρονομικά δρώμενα από Συνεταιρισμούς Γυναικών και εστιατόρια, κρητικές βραδιές με μουσική και χορό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη διοργάνωση, Heraklion Gastronomy Fest 2018 η οποία έλαβε χώρα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, 20 παραγωγοί εξέθεσαν κρητικά προϊόντα, γνωστοί επαγγελματίες σεφ αλλά και γυναικείοι συνεταιρισμοί μαγείρεψαν και τα πιάτα τους γεύτηκαν περισσότεροι από 2.500 επισκέπτες, ενώ περισσότεροι από 6.500 επισκέπτες πέρασαν από το χώρο της έκθεσης.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προβολή και ανάδειξη της κρητικής γαστρονομίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία προσέλκυσης τουριστών στο νησί, προωθώντας τον γαστρονομικό τουρισμό της Κρήτης.

To Φεστιβάλ συνδιοργανώνουν, ο Δήμος Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο- Παράρτημα Κρήτης, Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης, Σωματείο Μαγείρων Ν. Ηρακλείου, Σύνδεσμος Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Κρήτης, Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης – Σαντορίνης, Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Ν. Ηρακλείου, Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου, Σωματείο Μαγείρων/Ζαχαροπλαστών, Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, Αναπτυξιακός Σύλλογος γυναικών επιχειρηματιών Κρήτης, We do Local, Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου και Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου.