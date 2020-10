LG ULTRAGEAR™ FACE-OFF TOURNAMENT: Ανάδειξη του καλύτερου παίκτη στο Valorant game

Η LG Electronics (LG) θα αναδείξει τον καλύτερο παίκτη του δημοφιλούς first-person shooter (FPS) παιχνιδιού Valorant, που διατίθεται δωρεάν από την Riot Games, στο πρώτο LG UltraGear™ FACE-OFF tournament. Το esports event θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στις 4 μ.μ. (EDT) (11μ.μ. ώρα Ελλάδος) και οι αγώνες θα προβάλλονται ζωντανά στο επίσημο κανάλι Twitch της LG (www.twitch.tv/ultrageargaming).

Ήδη, το περιζήτητο League of Legends της Riot Games που κυκλοφόρησε φέτος, έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τους gamers και να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ θέασης στο Twitch. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 34 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης περιεχομένου μέσα σε μια μέρα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους τελικούς του 2019 League of Legends World Championship.

Το Valorant, που κυκλοφόρησε επίσημα τον Ιούνιο του 2020, ρίχνει «στην αρένα» πέντε ομάδες μεταξύ τους σε μια φρενήρης μάχη που απαιτεί τόσο δεξιότητα όσο και στρατηγική. Συνολικά 20 δημοφιλείς παίκτες - ο καθένας ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο είδος FPS παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των Overwatch (shooter), Fortnite (survival), Call of Duty και CS: GO (tactical) - θα διαγωνιστούν για τον τίτλο του Valorant νικητή.

Το LG UltraGear™ FACE-OFF δίνει τη δυνατότητα στους καλύτερους παίκτες FPS παιχνιδιών παγκοσμίως να αναδείξουν τις δεξιότητές τους μέσω μιας πλατφόρμας, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα, την απόκριση και την εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας της premium οθόνης της LG. Βοηθώντας τους διαγωνιζόμενους να ενισχύσουν την απόδοσή τους στο μέγιστο βαθμό, το LG UltraGear μοντέλο 27GN950 θα είναι η πρώτη gaming 4K IPS Grey-to-Grey (GTG)[1] οθόνη στον κόσμο με 1ms χρόνο απόκρισης. Το 27 ιντσών UltraGear monitor έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια συναρπαστική gaming εμπειρία, ενσωματώνοντας την 4K Nano IPS τεχνολογία της LG που καλύπτει το 98% του χρωματικού φάσματος DCI-P3[2]. Κατά την αναπαραγωγή των πιο πρόσφατων 4K HDR παιχνιδιών στο UltraGear monitor, οι χρήστες θα απολαύσουν πιο ομαλή δράση, ταχύτερο χρόνο απόκρισης και εξαιρετική ποιότητα εικόνας με ρυθμό ανανέωσης στα 144Hz.

«Το LG UltraGear monitor πληροί όλες τις προϋποθέσεις για μια αξεπέραστη gaming εμπειρία, καθώς διαθέτει υψηλή ποιότητα εικόνας, προηγμένα χαρακτηριστικά και 1ms χρόνο απόκρισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απαιτητικών gamers», δήλωσε ο Jang Ik-hwan, senior vice president and head of the IT business unit της LG Business Solutions. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι: «Το LG UltraGear FACE-OFF tournament αποτελεί μια ευκαιρία να συγκεντρωθούν gamers και fans από όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την εντυπωσιακή τεχνολογία που κάνει τα esports ακόμα πιο συναρπαστικά».

Σχετικά με την LG Electronics , Inc .

Η LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη τεχνολογίας και καινοτομίας στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, την κινητή τηλεφωνία και τις οικιακές συσκευές. Με εργατικό δυναμικό 70.000 ανθρώπους σε 140 χώρες, η LG κατέγραψε παγκόσμιες πωλήσεις 55,4 δισ. USD (61,4 τρισεκατομμύρια κορεατικά γουόν KRW) για το 2018. Η LG Electronics αποτελείται από πέντε επιχειρησιακές μονάδες: Οικιακή Ψυχαγωγία, Κινητή Τηλεφωνία, Οικιακές Συσκευές & Ενεργειακές Λύσεις, Εξαρτήματα Οχημάτων και Επαγγελματικές Λύσεις (Β2Β). Η LG αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως σε παραγωγή οθονών τηλεοράσεων, συσκευών κινητής τηλεφωνίας, κλιματιστικών, πλυντηρίων ρούχων και ψυγείων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.LGnewsroom.com

Σ χετικά με την LG Electronics Home Entertainment Company

Η LG Electronics Home Entertainment Company είναι παγκόσμια ηγέτιδα εταιρεία στην παραγωγή τηλεοράσεων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και video, οθονών, projectors, και προσωπικών υπολογιστών. Η εταιρεία είναι αναγνωρισμένη για την καινοτομία της στον κλάδο και για την ηγετική της θέση στις τηλεοράσεις OLED, οι οποίες φέρνουν την επανάσταση στην κατηγορία premium τηλεοράσεων. Η LG δεσμεύεται να βελτιώσει τις ζωές των χρηστών με καινοτόμα προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας όπως οι βραβευμένες LG SIGNATURE OLED TVs και NanoCell TVs οι οποίες ενσωματώνουν δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.lg.com/gr

Σχετικά με την LG Electronics Hellas

Η LG Electronics Ελλάς, ιδρύθηκε ως θυγατρική εταιρεία το 2002, στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής για ακόμη πιο γρήγορη και αποτελεσματική ανάπτυξη. Στόχος είναι να συνεισφέρει δυναμικά τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, βασιζόμενη στη μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας, με αρωγούς την τεχνολογική υπεροχή, το πρωτοποριακό design και την έμφαση σε ποιοτικές υπηρεσίες pre- και after-sales. H LG Electronics Ελλάς έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος σε όλες τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής ενώ έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών και των συνεργατών της. Στη διάρκεια της πορείας της, η εταιρεία έχει παρουσιάσει πολλά νέα προϊόντα, έχει εφαρμόσει νέες τεχνολογίες στην κατασκευή κινητών και ψηφιακών συσκευών και συνεχίζει να ισχυροποιεί την κυρίαρχη θέση της στην εγχώρια αγορά, με την παρουσίαση καινοτόμων καταναλωτικών λύσεων υψηλού σχεδιασμού για την οικιακή ψυχαγωγία και τις οικιακές συσκευές. Επιπλέον, η LG Electronics Ελλάς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς το επαγγελματικό τμήμα LG Business Solutions έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ολοκληρώνοντας με επιτυχία συνεργασίες με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και διεθνείς και εγχώριες τουριστικές μονάδες, προσφέροντας λύσεις με προηγμένα συστήματα HVAC, οθόνες digital signage, ξενοδοχειακές τηλεοράσεις και προϊόντα φωτισμού LED. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.lg.com/gr, αλλά και το αποκλειστικό www.lg.com/gr/business.

