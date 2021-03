Νέο Επαγγελματικό Δίπλωμα Ψηφιακού Μάρκετινγκ για την Εστίαση και τον Τουρισμό από την BetterBrand Academy!

Η εταιρία παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης ψηφιακού μάρκετινγκ BetterBrand Academy ανακοινώνει την διαθεσιμότητα του Professional Diploma in Digital Marketing for Hospitality and Tourism προς όλους τους επαγγελματίες της Εστίασης και του Τουρισμού.

Το πλήρες αυτό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παραδίδετε εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά και εξ’ αποστάσεως. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την άνεση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του στον ελεύθερο και επιθυμητό διαθέσιμο χρόνο τους.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ψηφιακού Μάρκετινγκ για την Εστίαση και τον Τουρισμό, με 49 ώρες διδασκαλίας που παρέχονται διά μέσου βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, σε αυτό συμμετέχουν 14 καταρτισμένοι ειδικοί επαγγελματίες που λειτουργούν ως εισηγητές.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές του τουριστικού κλάδου, για να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν όλα τα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα δικτύωσης που είναι διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις που εργάζονται ή και διοικούν.

Βοηθώντας έτσι στην καλύτερη εκπροσώπηση τους στο διαδίκτυο, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αριθμό των άμεσων κρατήσεων και πωλήσεων από την ίδια την επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξοικειωθούν και θα εκπαιδευτούν σε όλα τα σχετικά θέματα όπως social media, Google, τα κανάλια και τις πλατφόρμες κρατήσεων ΟΤΑ, αλλά και πολλές άλλες ενότητες όπως Online Guests Relations και Digital Partnerships.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατηγοριοποιείτε σε 18 θεματικές ενότητες, όπου συνδυαστικά στο σύνολο τους παρέχουν ολοκληρωμένη γνώση και εξοικείωση του ενδιαφερόμενου με το αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ κατά μήκος όλου του φάσματος του.

Οι 14 συμμετέχοντες επαγγελματίες εισηγητές εργάζονται και εκπροσωπούν ως senior managers και partners εταιρίες κολοσσούς στην παγκόσμια και ελληνική αγορά όπως to Four Seasons Astir Palace Hotel, Coca Cola, Estée Lauder, το Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας - Deree, Generation Y και άλλες σχετικές εταιρείες του χώρου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορούν να βρεθούν εδώ.

Σημαντικό να αναφερθεί ακόμα είναι πως σε αυτό το Επαγγελματικό Δίπλωμα ψηφιακού μάρκετινγκ για την εστίαση και τον τουρισμό συμμετέχει ως συνεργάτης στην έκδοση της επαγγελματικής αυτής πιστοποίησης και το Ελβετικό Κολέγιο Τουριστικών και Ξενοδοχειακών σπουδών Swiss Alpine Center, με ενεργή δραστηριότητα στον χώρο του τουρισμού τα τελευταία 34 χρόνια, όπως ακόμα και με απόφοιτους που διαθέτουν διευθυντικούς ρόλους και θέσεις ανά όλο τον κόσμο.