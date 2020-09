Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης

Το υπουργείο Τουρισμού όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές αυτών με τριετή θητεία.

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο:

-για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση και

-τη συστημική αξιολόγηση των δομών, των διαδικασιών, του προγράμματος και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

1. Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, ως Πρόεδρος, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Β/θμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με αναπληρωτή αυτής, τον Λαγό Δημήτριο. Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2. Κέφης Βασίλειος, ως Μέλος, Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών και με αναπληρωτή αυτού, την Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Τσαμπούκου-Σκαναβή Κωνσταντίνα, ως Μέλος, Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με αναπληρωτή τον Μαντά Παναγιώτη, Σύμβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

4. Στάμος Αθανάσιος, ως Μέλος, Διδάκτωρ Τουρισμού, Φιλοξενίας και Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων, Επιστημονικός Σύμβουλος Οργάνωσης, Διοίκησης και Επικοινωνίας, πρώην Διευθυντής ΑΣΤΕ Ρόδου και ΕΠΑ.Σ Ρόδου, με αναπληρωτή τον Λουκέρη Διονύσιο, Σύμβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

5. Κικίλιας Ηλίας, ως Μέλος, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με αναπληρωτή αυτού, την Καρασούλη Μαρία, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων.

6. Κικίλια Αικατερίνη, ως Μέλος, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με αναπληρωτή αυτής, τον Στεργίου Δημήτριο, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Τουρισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Παπαγρηγορίου Αριστείδης, ως Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με αναπληρώτρια τη Μαρινάκου Ευαγγελία, Principal Lecturer in HRM and Hospitality and tourism Management, Bournemouth University, Faculty of Management and the Business School Department of People Organisations.

8. Σημαντηράκη Ευαγγελία, Διευθύντρια της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) και με αναπληρωτή αυτής, την Κοβούση Χαραλαμπία, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αναβύσσου.

9. Πετάκος Κυριάκος, Διευθυντής της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) και με αναπληρωτή αυτού, την Γερνά Ξένη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεσσαλονίκης.

Ως Γραμματέας του ως άνω Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, ορίζεται η Κεφάλα Σταυρούλα του Αναστασίου, με αναπληρωτή αυτής, την Βασιλοπούλου Δήμητρα, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού αμφότερες.