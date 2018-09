TripAdvisor: Η Σαντορίνη στους 10 top προορισμούς στον κόσμο για τουρισμό εμπειρίας

Η Σαντορίνη είναι ανάμεσα στους 10 κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για ταξίδια εμπειρίας, σύμφωνα με τους χρήστες της μεγάλης ταξιδιωτικής πλατφόρμας TripAdvisor.

Oι ταξιδιώτες προέκριναν τις καλύτερες εμπειρίες ανά προορισμό, και για τη Σαντορίνη, η οποία βρέθηκε στην 9η θέση της κατάταξης των καλύτερων προορισμών εμπειρίας, «ψήφισαν» τις ακόλουθες ως καλύτερες…

-Ιδιωτικό tour πρώτων εντυπώσεων στη Σαντορίνη

-Ιδιωτική κρουαζιέρα από τα Φηρά διάρκειας 5 ωρών

-Δρόμοι κρασιού Σαντορίνης με wine tasting

Tα αποτελέσματα εξήχθησαν από την επεξεργασία εκατομμυρίων κριτικών που συνέταξαν ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο με πάθος για ταξίδια και εμπειρίες.

Οι κορυφαίοι προορισμοί που αναδείχθηκαν, δείχνουν μεγάλη διάθεση των ταξιδιωτών για δραστηριότητες στη φύση και για απόκτηση μοναδικών εμπειριών πέρα από τις συμβατικές διακοπές.

Δείτε τους 10 κορυφαίους προορισμούς σε επίπεδο εμπειριών όπως αναδείχθηκαν από τους ταξιδιώτες…

Κατάταξη προορισμού / Αξιολόγηση/ Κορυφαίες εμπειρίες

1. La Fortuna de San Carlos, Κόστα Ρίκα

4.81

-White Water River Rafting Class II-III from La Fortuna-Arenal

-Small-Group Guided Sloth Seeing Tour in La Fortuna

-Canyoning in the Lost Canyon

2. Kauai, Χαβάη

4.79

- Half-Day History and Ecology Trek at the Makauwahi Cave Reserve

- Kauai Deluxe Sightseeing Flight

- Koloa Zipline

3. Tromso, Νορβηγία

4.77

- Norwegian Fjords Tour Including Professional Photos in Tromso

- Reindeer Feeding, Lasso Throwing, and Sami Culture Tour Including Lunch from Tromso

- Aurora Borealis Private Night Tour from Tromso

4. Rotorua, Νέα Ζηλαδία

4.77

- Kaituna White-Water Rafting Adventure

- Rotorua Forest Zip Line Canopy Adventure

- Tutukau Gorge Jet Boat Ride and The Squeeze

5. Puerto Vallarta, Μεξικό

4.77

-Puerto Vallarta Adventure Tour: Ziplining, Rappelling and Tequila Tasting

- Sierra Madre ATV Adventure from Puerto Vallarta

- South Shore Private Sightseeing Cruise in Puerto Vallarta

6. Sedona, Αριζόνα, ΗΠΑ

4.72

-Mogollon Rim Off-Road Tour

-Diamondback Gulch by Off-Road Jeep from Sedona

-Zip Line Tour at Out of Africa Wildlife Park in Camp Verde

7. Queenstown, Νέα Ζηλανδία

4.72

-Twilight Wine and Craft Beer Tour

-Queenstown Nevis Highwire Bungy Jump

-Half-Day Milford Sound Flight and Cruise from Queenstown

8. Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία

4.70

- Shore Excursion: Three Day Highlights Tour

- Shore Excursion: 2-Day St. Petersburg City Explorer including Faberge Museum Visit

- St.Petersburg Private Tour of The Hermitage Museum

9. Σαντορίνη

4.68

- Santorini First Impressions Private Tour

- 5-Hour Private Cruise from Fira

- Santorini Wine Roads Tour with Wine Tastings

10. Key West, Φλόριντα

4.68

- Sunset Sail in Key West with Cocktails and Hors D’oeuvres

- Small Group Kayak and Snorkel Eco Tour

- Parasailing in Key West