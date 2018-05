Virtuoso: Ένας Έλληνας υποψήφιος για ξενοδόχος της χρονιάς- Δείτε ποιος είναι

Ανάμεσα στους 5 υποψήφιους από όλο τον κόσμο, που διεκδικούν τον τίτλο του ξενοδόχου της χρονιάς από το μεγαλύτερο αμερικανικό δίκτυο πολυτελών διακοπών, Virtuoso, είναι ο κ. Μάρκος Χαϊδεμένος, του ξενοδοχείου Canaves Oia στη Σαντορίνη.

Οι υποψηφιότητες των βραβείων "Best of the Best" προέρχονται από το παγκόσμιο πρόγραμμα ξενοδοχείων και resort της Virtuoso το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 1.300 επιλεγμένα καταλύματα και περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα.

Συντάκτες του περιοδικού Virtuoso Life και σπεσιαλίστες του δικτύου της Virtuoso επέλεξαν τους φιναλίστ (ξενοδοχεία και ξενοδόχους) σε 10 κατηγορίες βραβείων.

Οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι της Virtuoso θα ψηφίσουν μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες προκειμένου να αναδείξουν τους τελικούς νικητές για κάθε κατηγορία, οι οποίοι θα ανακοινωθούν σε ειδικό δείπνο στις 15 Αυγούστου του 2018, κατά τη διάρκεια της Virtuoso Travel Week στο Bellagio Resort & Casino στο Λας Βέγκας.

Η Virtuoso Travel Week συγκεντρώνει συμμετοχές από χιλιάδες τουριστικά γραφεία-μέλη της Virtuoso αλλά και από παρόχους των καλύτερων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, και θεωρείται το πιο μεγάλο και πιο σημαντικό γεγονός στην βιομηχανία του τουρισμού πολυτελείας.

Δείτε όλους τους υποψήφιους στην κατηγορία

«Ξενοδόχος της Χρονιάς»

Aaron Kaupp – Le Royal Monceau – Raffles Paris, Παρίσι

Patrizio Cipollini, Four Seasons Hotels Firenze, Φλωρεντία

Ulrich Krauer, Halekulani, Χονολουλού

Hermann Elger – Baccarat Hotel New York, Νέα Υόρκη

Markos Chaidemenos – Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη

Δείτε τους υπόλοιπους υποψηφίους ανά κατηγορία…

Καλύτερα επιτεύγματα στο ντιζάιν

Palácio Tangará, Oetker Collection, Σάο Πάολο

Sagamore Pendry Baltimore, Baltimore, Μέριλαντ, ΗΠΑ

The Beekman, A Thompson Hotel, New York, Νέα Υόρκη

The Fontenay Hamburg, Αμβούργο

The Silo Hotel, Cape Town, Ν. Αφρική

Καλύτερη εμπειρία δείπνου

Aman Tokyo – Arva, Τόκιο

Capri Palace – Il Riccio, Κάπρι

Hotel Belles Rives – La Passagere, Antibes, Γαλλία

Meadowood Napa Valley – The Restaurant, St. Helena, Καλιφόρνια

The London EDITION – Berners Tavern, Λονδίνο

Καλύτερο Μπαρ

Brown's Hotel, A Rocco Forte Hotel – The Donovan Bar, Λονδίνο

Hotel Hassler – Hassler Bar, Ρώμη

Mandarin Oriental, New York – The Office NYC, Νέα Υόρκη

Park Hyatt Vienna – The Bank Brassiere & Bar, Βιέννη

The Shelbourne – The Horseshoe Bar, Δουβλίνο

Καλύτερο οικογενειακό πρόγραμμα

Hotel Barrière Le Majestic, Κάννες

Kokomo Private Island Fiji, Yaukuve Levu Island, Φίτζι

Nemacolin Woodlands Resort, Farmington, Πανσυλβάνια

Soneva Fushi, Baa Atoll, Μαλδίβες

The Ranch at Rock Creek, Philipsburg, Μοντάνα

Καλύτερο πρόγραμμα ευεξίας

Ananda in the Himalayas, Tehri-Garhwal, Ινδία

BodyHoliday Saint Lucia, Castries, Αγ. Λουκία

Chablè Resort & Spa, Chocholá, Μεξικό

The Ranch Malibu, Malibu, Καλιφόρνια

Waldhotel Health & Medical Excellence, Büergenstock, Ελβετία

Ηγετική θέση στο βιώσιμο τουρισμό

Emirates One&Only Wolgan Valley, Wolgan Valley, Αυστραλία

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru, Landaa Giraavaru, Μαλδίβες

Mashpi Lodge, Quito, Εκουαδόρ

Singita Grumeti – Sabora Tented Camp, Serengeti, Τανζανία

Six Senses Douro Valley, Lamego, Πορτογαλία

Καλύτερο νέο ξενοδοχείο στη Virtuoso

Anantara Vilamoura Algarve Resort, Vilamoura, Πορτογαλία

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, Παρίσι

Kimpton Seafire Resort + Spa, Grand Cayman, Seven Mile Beach, Grand Cayman Islands

The St. Regis Maldives Vommuli Resort, Dhaalu Atoll, Μαλδίβες

Waldorf Astoria Beverly Hills, Beverly Hills, Καλιφόρνια

Καλύτερος πρεσβευτής της Virtuoso

Andrea Filippi, Belmond

James Baker, The Set Hotels

JoAnn Kurtz-Ahlers, Kurtz-Ahlers & Associates, L.L.C.

Laurence Tafanel, Esprit Saint Germain

Ling Riley, The Palms and The Shore Club Turks and Caicos

Ξενοδοχείο της Χρονιάς

Adare Manor, Limerick, Ιρλανδία

Berkeley, Λονδίνο

Grand-Hotel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel, St. Jean Cap Ferrat, Γαλλία

One&Only Le Saint Geran, Post de Flacq, Μαυρίκιος

Royal Mansour Marrakech, Μαρακές