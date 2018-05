TripAdvisor: Μια βίλα στη Ζάκυνθο στις 10 καλύτερες πολυτελείς στον κόσμο το 2018

Mια θέση ανάμεσα στα 30 καλύτερα εξοχικά σπίτια και βίλες στον κόσμο για το 2018, και ειδικότερα στις 10 καλύτερες βίλες για πολυτελείς διακοπές, καταλαμβάνει η Ελλάδα, με τη βίλα Palazzo Di P στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με κριτικές από εκατομμύρια ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν την TripAdvisor.

Σύμφωνα με τα ετήσια βραβεία Travellers’ Choice® awards στην κατηγορία Rentals –η κατηγορία προστέθηκε πέρυσι- η ελληνική βίλα κατατάσσεται ως η έκτη καλύτερη στον κόσμο, στην κατηγορία διακοπών High-end σε βίλα. Οι τιμές που χαρακτηρίζουν τις βίλες πολυτελείας, για τις ανάγκες της ανάλυσης των στοιχείων της TripAdvisor, ξεκινούν από 300 δολάρια τη βραδιά και αφορούν την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018.

Η βίλα Palazzo Di P διαθέτει 5 κρεβατοκάμαρες, 4 μπάνια και μπορεί να φιλοξενήσει έως 10 άτομα.

Οι βίλες που διακρίθηκαν ξεχωρίζουν για χαρακτηριστικά όπως η εντυπωσιακή θέα, οι πισίνες, τα game room κ.α.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε βίλες που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και καλύτερες κριτικές από ταξιδιώτες, όπως και για τις υπηρεσίες τους καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Βραβεία δόθηκαν σε 3 κατηγορίες βιλών, οικονομικών, μεσαίου κόστους και ακριβών/ πολυτελών.

Δείτε την κατάταξη των καλύτερων πολυτελών βιλών για το 2018…

1. Awarded Luxury Beach Villa – Pinilla, Κόστα Ρίκα | 4 κρεβατοκάμαρες, 4 μπάνια, 12 άτομα

2. St. Michael's – Κεντ, Αγγλία | 5 κρεβατοκάμαρες, 4 μπάνια, 21 άτομα

3. Villa La Ruga – Λίμνη Κόμο, Ιταλία | 5 κρεβατοκάμαρες, 5 μπάνια, 8 άτομα

4. The Kids will Totally Adore their Theme Rooms! – Ορλάντο, Φλόριντα, ΗΠΑ | 5 κρεβατοκάμαρες, 4 μπάνια, 12 άτομα

5. Casa Cielo Volcano View Retreat – Arenal Volcano National Park, Κόστα Ρίκα | 3 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, 8 άτομα

6. Palazzo Di P – Zάκυνθος | 5 κρεβατοκάμαρες, 4 μπάνια, 10 άτομα

7. Trenanthia Cottage – Gravenhurst, Καναδάς | 5 κρεβατοκάμαρες, 4 μπάνια, 12 άτομα

8. Little Upton Threshing Barn – Somerset, Αγγλία | 6 κρεβατοκάμαρες, 5 μπάνια, 13 άτομα

9. VillaCasa 7 - Marbella – Κόστα ντε Σολ, Ισπανία | 7 κρεβατοκάμαρες, 6 μπάνια, 23 άτομα

10. Snowdon House in Snowdonia – Snowdonia National Park, Ουαλία | 5 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, 12 άτομα