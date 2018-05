Βρετανικός τουρισμός: Πιο ακριβά τα all inclusive από τα B&B στη Μεσόγειο

Πιο ακριβά κοστίζουν οι διακοπές all inclusive στις οικογένειες Βρετανών από τη διαμονή B&B στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς στη Μεσόγειο, καθώς οι τουρίστες τείνουν να ξοδεύουν χρήματα σε επιπλέον υπηρεσίες στο ξενοδοχείο και τον προορισμό, με εξτρά χρεώσεις που ανεβάζουν το συνολικό κόστος των διακοπών. Η Κρήτη είναι ένας από τους προορισμούς όπου το all inclusive μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερη επιλογή από το B&B.

Το παράδοξο συμπέρασμα προκύπτει από την ετήσια έρευνα του Post Office Travel Money για τα All Inclusive, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 δημοφιλείς προορισμούς θα επιβαρύνουν περισσότερο τις οικογένειες Βρετανών που θα επιλέξουν all inclusive σε σχέση με όσους θα έχουν διαμονή B&B.

Οι επιπλέον δαπάνες στα all in, τα οποία φέτος θα προτιμήσουν 3 στους 10 Βρετανούς που θα κάνουν διακοπές στο εξωτερικό, διαμορφώνονται φέτος σε ρεκόρ 8ετίας, επιβαρύνοντας τις οικογένειες των Βρετανών κατά εκατοντάδες λίρες.

Στους… ασύμφορους all inclusive προορισμούς είναι και η Κρήτη, η οποία, δίπλα στην Κόστα Μπλάνκα, τη Sunny Beach, τη Κύπρο και τη Μάλτα, μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερη κατά 18% σε σύγκριση με τη διαμονή στον ίδιο προορισμό με B&B.

Ο μοναδικός προορισμός όπου το all in είναι η φθηνότερη επιλογή σε σχέση με το B&B είναι η Μαγιόρκα (εξοικονόμηση 202 λίρες, 8% λιγότερα σε σχέση με το B&B) όπου το σύνολο του κόστους all in για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχεται σε 2.424 λίρες έναντι 2.626 λίρες για B&B.

Οι υπόλοιποι προορισμοί προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους με διαμονή B&B. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στην Τουρκία. Μια εβδομάδα all in στη Μαρμαρίδα κοστίζει 77% (1.208 λίρες) περισσότερα σε σχέση με το διαμονή B&B.

Ακολουθεί το Σορέντο της Ιταλίας, με το κόστος του all in να είναι υψηλότερο κατά 44% (3.493 λίρες έναντι 2.428 λίρες), η Κόστα ντε Σολ με αυξημένο κόστος all in 21,5% και εξοικονόμηση 453 λιρών σε B&B και το Algarve με εξοικονόμηση B&B στις 595 λίρες, δηλαδή 26% σε σύγκριση με τη διαμονή all in.

Τα all inclusive πακέτα είναι πολύ δημοφιλή στις οικογένειες Βρετανών. Στο προηγούμενο ταξίδι τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με την έρευνα της Post Office Travel Money, σχεδόν 2 στις 5 οικογένειες (38%) επέλεξαν διαμονή all inclusive με το σκεπτικό να έχουν καλό value διακοπών καθώς στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες και δεν χρειάζονται επιπλέον δαπάνες.

Ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς δαπάνησαν κατά μέσο όρο 431 λίρες περισσότερα στο ξενοδοχείο και στην περιοχή, ανεβάζοντας το σύνολο του κόστους των διακοπών από 14% έως 21% σε σχέση με την τιμή του all in.

Πάνω από 4 στις 5 (82%) οικογένειες Βρετανών πλήρωσαν επιπλέον για γεύματα, ποτά και άλλες αγορές κατά την all inclusive διαμονή τους σε ξενοδοχείο, με μέσο κόστος 139 λίρες η καθεμία.

Εννέα στις 10 οικογένειες δαπάνησαν χρήματα για γεύματα, σνακ και ποτά έξω από το ξενοδοχείο. Στους ευρωπαϊκούς προορισμούς, τα γεύματα εκτός του ξενοδοχείου, τα ποτά, τα σνακ, το παγωτό και το εμφιαλωμένο νερό κοστίζουν στους τουρίστες all inclusive κατά μέσο όρο 292 λίρες, ενώ οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε μακρινούς προορισμούς δαπανούν αντίστοιχα κατά μέσο όρο 320 λίρες.

Ένας στους 10 βρετανούς εξέφρασε την έκπληξή του για τις τιμές των επιπλέον υπηρεσιών στα ξενοδοχεία με all in.

Οι τουρίστες αποκαλύπτουν τα αρνητικά του all inclusive

Επιπλέον, ενώ μόλις το 1% των οικογενειών που έχουν κάνει διακοπές all in στο παρελθόν είπαν ότι δεν επέλεγαν το ίδιο πρότυπο διαμονής, τα τρίτα τέταρτα (74%) δήλωσαν δυσαρέσκεια για κάποιο τμήμα των διακοπών τους. Σχεδόν οι μισές οικογένειες (49%) διαμαρτύρονται για τη χαμηλή ποιότητα του wifi ενώ το 20% για τις χρεώσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Το 24% διαμαρτυρήθηκαν για έλλειψη φαγητού ή επιλογών εστιατορίου ενώ το 22% δεν έμεινε ικανοποιημένο από το μπουφέ. Αυτό εξηγεί γιατί το 35% των οικογενειών δαπανούν κατά μέσο όρο 67 λίρες σε γεύματα a la carte στα ευρωπαϊκά All Inclusive και το 94% δαπανά 81 λίρες σε τοπικά εστιατόρια.

Το 48% των οικογενειών που ταξιδεύουν σε μακρινούς προορισμούς δαπανούν 62 λίρες σε γεύματα a la carte και το 95% 91 λίρες για γεύματα έξω από το ξενοδοχείο.