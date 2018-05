TripAdvisor: Οι 10 δημοφιλέστερες γαστρονομικές εμπειρίες στον κόσμο

Τις γαστρονομικές εμπειρίες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες κρατήσεις από ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, παρουσιάζει η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα, TripAdvisor.

Δείτε τις…

Ρώμη | Rome Food Tour στο Prati District. Μακριά από τα καθιερωμένα, προσφέρει επισκέψεις σε εστιατόρια που προτιμούν οι κάτοικοι μέσα από περιπατητική ξενάγηση με έμφαση στο φαγητό στην περιοχή Prati. Οι επισκέπτες δοκιμάζουν 20 σπεσιαλιτέ της Ρώμης. Η μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα και η παραδοσιακή πίτσα και το παγωτό είναι τα highlight. Τιμή 85 ευρώ κατ'άτομο/

Φλωρεντία | Μαθήματα μαγειρικής και γεύμα στο Tuscan Farmhouse με ξενάγηση στην τοπική αγορά από τη Φλωρεντία. Το τουρ δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να προμηθευτούν φρέσκα υλικά από τον τοπική αγορά της Φλωρεντίας καθώς και να ετοιμάσουν bruschetta, ψητό χοιρινό και τιραμισού. Οι συνταγές παραδίδονται μετά το μάθημα, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να ετοιμάσουν τα πιάτα της Τοσκάνης στο σπίτι τους. Tιμή 98 ευρώ.

Παρίσι | Paris Food Tour. Γεύση από Μονμάρτη. Εξερεύνηση των γαστρονομικών γεύσεων της γοητευτικής Μονμάρτης του Παρισιού και δοκιμή της καλύτερης γαλλικής κουζίνας μέσα από νόστιμα αρτοσκευάσματα, τυριά παγκόσμιας κλάσης και σοκολάτα. Τιμή 86,90 ευρώ.

Βαρκελώνη | Διαδραστική Ισπανική Εμπειρία Μαγειρικής. Οι επισκέπτες μαθαίνουν να ετοιμάζουν ισπανικά τάπας, παραδοσιακή παέγια και σαγκριά με τη βοήθεια σεφ της Βαρκελώνης και στη συνέχεια απολαμβάνουν πλούσιο δείπνο με κλασική τοπική κουζίνα. Τιμή 32 ευρώ.

Νέα Ορλεάνη | New Orleans Food Walking Tour of the French Quarter. Εξερευνώντας το φαγητό της Νέας Ορλεάνης με οδηγό σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις τοπικές κουζίνες, με συμβουλές για το πού να γευματίσουν, να πιουν και να περιηγηθούν, ενώ ανακαλύπτουν τη Νέα Ορλεάνη. Τιμή 47,07 ευρώ.

Νέα Υόρκη | Best of Brooklyn Half-Day Food and Culture Tour. Έχει διάρκεια μισής ημέρας με έμφαση στο φαγητό και τον πολιτισμό και ξεκινά λίγο πριν το απόγευμα. Οι επισκέπτες εξερευνούν τις τοπικές ιταλικές, εβραϊκές και πολωνικές κοινότητες και μαθαίνουν για την ιστορία τους την ώρα που απολαμβάνουν πίτσα και άλλες γεύσεις. Τιμή 107 ευρώ.

Βενετία | Venice Food Tour: Cicchetti and Wine. Περιλαμβάνει περιήγηση στα 5 πιο συναρπαστικά εστιατόρια της πόλης για δοκιμή παραδοσιακού Cicchetti - νόστιμα μικρά πιάτα-σνακ, με μαριναρισμένες ελιές και θαλασσινά – αλλά και των καλύτερων ιταλικών κρασιών. Τιμή 80 ευρώ.

Μαδρίτη | Madrid Tapas and Wine Tasting Tour. Εξερεύνηση του πολιτισμού της Μαδρίτης μέσα από tapas και κρασί σε ένα μικρό τουρ με ξεναγό. Οι επισκέπτες δοκιμάζουν τοπικές σπεσιαλιτέ όπως καβουρδισμένη μελιτζάνα με μέλι, ιβηρικό ζαμπόν, ρεβίθια και αλατισμένος μπακαλιάρος, αλλά και ισπανικά κρασιά. Τιμή 75 ευρώ.

Τόκιο | Tokyo by Night: Japanese Food Tour. Συνδυασμός των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής με εκλεκτές γεύσεις του Τόκιο, σε ένα τρίωρο food tour στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, συνοδεία ξεναγού. Οι επισκέπτες βλεπουν από κοντά τη γαστρονομία της πόλης και επισκέπτονται μερικά δημοφιλή μπαρ και εστιατόρια δοκιμάζοντας τοπικές σπεσιαλιτέ. Τιμή 92,80 ευρώ.

Μπανγκόγκ | Bangkok Food Tour. Φάτε σαν ντόπιος στην περιοχή Bang Rak. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε 15 καταστήματα, εστιατόρια και αγορές για δοκιμή πιάτων. Τιμή 41,70 ευρώ.