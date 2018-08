Στροφή της Τουρκίας στον ποιοτικό τουρισμό- Στόχος τα 50 δισ.δολάρια έσοδα έως το 2023

Η αύξηση των τουριστικών εσόδων και όχι των αφίξεων ανάγεται ως ο πρωταρχικός στόχος της νέας στρατηγικής για τον τουρισμό της Τουρκίας, σύμφωνα με τον νέο υπουργό Τουρισμού Mehmet Ersoy.

Η ποσοτική αύξηση της ροής τουριστών από το εξωτερικό "δεν είναι πλέον ενδιαφέρουσα", είπε ο κ.Ersoy. Ο κύριος στόχος είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό. Αν σήμερα η συμβολή του τουριστικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας είναι 4% (35 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμώνται τα εφετινά τουριστικά έσοδα), τότε το καθήκον μας είναι να διπλασιάσουμε το ποσοστό αυτό σε 8% (70 δισεκατομμύρια δολάρια).

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τόνισε ο Τούρκος υπουργός Τουρισμού, η Τουρκία πρέπει να προσελκύει τουρίστες, που θα ξοδεύουν τουλάχιστον 1.000 δολάρια ανά επίσκεψη (τώρα ο μέσος ξένος τουρίστας ξοδεύει 630 δολάρια). Επομένως, οι τουρίστες δεν πρέπει να διαμένουν μέσα σε ένα ξενοδοχείο, αλλά να ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα για να γευθούν την τοπική κουζίνα και να επισκεφθούν μουσεία και αξιοθέατα. Παράλληλα πρέπει να αυξηθούν οι αφίξεις για ιατρικό τουρισμό και τουρισμό υγείας και ευεξίας

"Δεν πρέπει να εμπλακούμε στον μαζικό τουρισμό. Αν θέλαμε προηγουμένως να επιτύχουμε 50 εκατομμύρια τουρίστες μέχρι το 2023, τώρα η αποστολή μας είναι να έχουμε 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα ", δήλωσε ο κ.Ersoy.

Μιλώντας στους ξενοδόχους της Αττάλειας, πάντως, ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι δεν θα εγκαταλειφθεί το σημερινό μοντέλο σε τουριστικές περιοχές της χώρας, που είναι εδραιωμένες διεθνώς ως τουριστικά θέρετρα μαζικού τουρισμού, όπως η Αττάλεια. Όμως η Τουρκία θα προωθήσει άλλες μορφές τουρισμού στις διεθνείς αγορές, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρηματικών τομέων σε αυτή τη διαδικασία. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη υποσχεθεί νέους νόμους και προγράμματα παροχής κινήτρων για τον "non-food" τουρισμό.

Οι εξαγελίες αυτές έφεραν στο προσκήνιο αρκετά δημοσιεύματα σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης για το All Inclusive, που περιορίζει τους τουρίστες στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να μη βγαίνουν έξω και να ξοδέψουν στις τοπικές αγορές.

Ξενοδόχοι, που κινούνται στην κατηγορία premium, όπως ο Zafer Alkaya, Διευθύνων Σύμβουλος της Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel είπε στον τοπικό Τύπο ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να «διαφοροποιήσουν το τουριστικό τους προφίλ», τονίζοντας ότι οι τουρίστες οι οποίοι «ενδιαφέρονται μόνο για φαγητό, ποτό, και το animation στο ξενοδοχείο» δεν βοηθούν την ανάπτυξη του τουρισμού, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την τόνωση των επενδύσεων.

Κατά του All Inclusive οι Τούρκοι έμποροι και βιοτέχνες

«Λάδι στη φωτιά» κατά του All Inclusive έρριξε η ανοιχτή επιστολή της Συνομοσπονδίας των Τούρκων εμπόρων και βιοτεχνών (TESK) προς τους ξενοδόχους να εγκαταλείψουν το All Inclusive, ζητώντας να υποστηρίξουν νομοθετικά αυτήν την πρωτοβουλία. Το «Αll Ιnclusive», τονίζεται στην επιστολή, «καταστρέφει την αυθεντικότητα της Τουρκίας, του τοπικού εμπορίου", στερώντας τους τουρίστες τη δυνατότητα να μάθουν την τουρκική κουζίνα.

Οι τουριστικοί πράκτορες, ωστόσο, θεωρούν αβάσιμη όλη αυτή τη φημολογία κατά του All In, λέγοντας ότι και στο παρελθόν υπήρξαν τέτοια δημοσιεύματα και φωνές για την κατάργησή του, όμως, αυτός ο τρόπος διακοπών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε μεγάλες αγορές, όπως στη Βρετανία, Γερμανία και Ρωσία και οι τουρίστες εάν δεν βρούν θέρετρα All In στην Αττάλεια και στα άλλα δημοφιλη θέρετρα της ακτής του Αιγαίου θα επιλέξουν άλλες χώρες.

Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν υποστηρίζονται ούτε από τους ίδιους τους ξενοδόχους μαζικών θέρετρων, ούτε από την κυβέρνηση, αναφέρθηκε από τουριστικούς παράγοντες της Τουρκίας. Άλλωστε, όλη η υποδομή π.χ. στην Αττάλεια, στηρίζεται στο All Inclusive. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροφοδοαίας και ψυχαγωγίας για τον μαζικό τουρισμό στην Αττάλεια εκτός ξενοδοχείων. Αυτό που πρέπει να γίνει, τονίζουν οι ίδιοι, είναι η εξομάλυνση της εποχικότητας, προσελκύοντας περισσότερους τουρίστες στην εκτός αιχμής περίοδο.