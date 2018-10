Hotelia: Hosted buyers από 36 χώρες

Η διεθνής έκθεση Hotelia, η οποία πραγματοποιείται από τις 9-11 Νοεμβρίου 2018 στο διεθνές εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης, για μια ακόμη χρονιά ανανεωμένη, με σημαντικούς εκθέτες και πλούσιες παράλληλες δράσεις, θα προσφέρει κι εφέτος μία συναρπαστική εμπειρία περιήγησης.

Χρόνο με το χρόνο η Hotelia αυξάνει το κύρος της, εξασφαλίζοντας ότι η διοργάνωση αναβαθμίζεται και αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη φροντίδα.

Μια έκθεση προσανατολισμένη στοχευμένα στο αντικείμενο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και του τουρισμού, που έχει καταφέρει να καταστεί το εντευκτήριο όπου συναντούνται οι εκπρόσωποι κάθε σχετικού κλάδου (ξενοδοχεία, εστίαση, καφεστίαση) δημιουργώντας μια ζωντανή κοινότητα που ανακαλύπτει και δημιουργεί.

Η έκθεση σε αριθμούς...

4.000+ ραντεβού με hosted buyers από 36 χώρες

20.000+ εμπορικοί επισκέπτες

200+ εκθέτες

Παράλληλες εκδηλώσεις DPOINT Spaces,

All about Coffee, All about Gastronomy κ.α