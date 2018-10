3ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στη Ρόδο

Οι προβολείς στις 20 και 21 Οκτωβρίου στρέφονται στη Ρόδο, όπου στο πλαίσιο του 3ο Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα βρεθούν οι σταρ της διεθνούς αρχιτεκτονικής, του hoteling και του real estate.

«Σκοπός μας είναι η θεσμοθέτηση Διεθνών Συνεδρίων που θα διαπραγματεύονται τη διάδραση μεταξύ Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού και θα προσελκύουν επισκέπτες, όπως ξενοδόχους, αρχιτέκτονες και γενικότερα επαγγελματίες του τουρισμού από όλον τον πλανήτη», λέει ο Βασίλης Μπαρτζώκας CEO της εταιρείας Design Ambassador, o οποίος επιμελείται την διοργάνωση για λογαριασμό του ARCHISEARCH.gr. Το συνέδριο στηρίζουν σημαντικές εταιρίες από τον χώρο των υλικών, του εξοπλισμού και της τεχνολογίας όπως οι EUROPA, LG, και SANELCO ώς Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος χορηγός αντίστοιχα ενώ επίσης συμμετέχουν ώς χορηγοί και οι εταιρίες ΑPIVITA, AKRITAS, BLUM, CANDIA STROM, EL GRECO, ELVIAL, IDEAL STANDARD, KNAUF, SANCO, VITRA ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλοι τις επόμενες ημέρες.

Οι ομιλητές

Το μεγάλο όνομα της διοργάνωσης είναι ο Tom Lindblom, Hospitality Leader και Studio Director του κορυφαίου διεθνούς γραφείου Gensler, με έδρα του το Λονδίνο. Ανάμεσα στα τελευταία έργα που έχει ολοκληρώσει το γραφείο είναι τα κεντρικά του Etsy στη Νέα Υόρκη, ο Shanghai Tower στην Κίνα και το One Microsoft Place στο Δουβλίνο – την ευρωπαϊκή Silicon Valley. Ο Tom Lindblom μετρά πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διάφορα έργα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ξενοδοχεία, τα θέρετρα και τα μουσεία, έχει συνεργαστεί με διάφορους πελάτες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει μελετήσει σε βάθος τις ευκαιρίες σε διάφορες αγορές.

Στο πάνελ θα βρίσκεται και η Μαργαρίτα Μπουλάκη, η οποία εκπροσωπεί το άλλο μεγάλο γραφείο του Λονδίνου, τους Squire and Partners. Αγκαλιάζοντας τις παραδοσιακές αλλά και αναδυόμενες τεχνολογίες, τo γραφείο δημιουργεί διαχρονική αρχιτεκτονική με ρίζες στην κληρονομιά κάθε τόπο. Η Μαργαρίτα Μπουλάκη έχει ευρύ ακαδημαϊκό υπόβαθρο με σπουδές στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό περιβάλλοντος, τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία, σε πέντε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Η Ιωάννα Μητροπούλου θα εκπροσωπήσει την Ennismore, επίσης από το Λονδίνο. Ως εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων και δημιουργικού στούντιο με εξειδίκευση στους χώρους φιλοξενίας, η Ennismore ασχολείται αυτή τη στιγμή με την παγκόσμια επέκταση των ξενοδοχείων The Hoxton και βρίσκεται στην 19η θέση στη λίστα Fast Track 100 for 2018 των The Sunday Times. Η Ιωάννα Μητροπούλου εξειδικεύεται στο interior design και φέρει τις καλύτερες περγαμηνές καθώς έχει δουλέψει δίπλα στον βρετανό μαιτρ του είδους, David Collins κι έχει αναλάβει projects από το χώρο της μόδας για λογαριασμό των Jimmy Choo, Alexander McQueen και Harrods.

Από το Λονδίνο, τη Κολωνία και τη Ρίγα φέρει εμπειρία το γραφείο Fletcher Priest, από το οποίο στην Ελλάδα θα βρίσκεται ο Δημήτρης Γροζόπουλος, Urban Designer του γραφείου. Το γραφείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα του Λονδίνου και αναμεσα στις πιο πρόσφατες βραβεύσεις του συγκαταλέγονται τα βραβεία Building Design Awards – Office Architect of the Year 2017 και το Architects Journal Tall Building of the Year 2017 για το Angel Court project. Ο Δημήτρης Γροζόπουλος, επιπλέον, είναι ιδρυτής και αρχισυντάκτης της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας archstudies.gr όπου σε συνεργασία και με το Archisearch.gr του Βασίλη Μπαρτζώκα προωθούν την αρχιτεκτονική και το design στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα Workshops

Παράλληλα θα τρέξουν workshops από τον Κώστα Πουλόπουλο, τον Λαέρτη Βασιλείου και την Ειρήνη Γιωτοπούλου.

Ο Κώστας Πουλόπουλος θα επικεντρωθεί στις νέες τάσεις που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των Σκανδιναβών ταξιδιωτών όσον αφορά στην παραθεριστική κατοικία και στη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Προτού ιδρύσει το δικό του γραφείο, SquareOne, έχει εργαστεί σε κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία, δίπλα στον Kengo Kuma και τους Henning Larsen.

Ο Λαέρτης Βασιλείου, με το γραφείο LAAV Architects θα παρουσιάσει το workshop με θέμα “Viral Holidays”, όπου θα συνδέσει την αρχιτεκτονική με την αποτελεσματική χρήση των social media.