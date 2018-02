10 ατάκες τουριστών που άφησαν άφωνους τους ξεναγούς

Κι όμως, ακόμα και ο ξεναγός μπορεί να μείνει... άφωνος! Παρόλο που απαιτείται να είναι ετοιμόλογοι, να έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, να είναι εξοικειωμένοι με πολλές διαφορετικές κουλτούρες, υπάρχουν και περιστατικά που έχουν κάνει ακόμα και τους πιο έμπειρους ξεναγούς να μην ξέρουν πως να απαντήσουν.

Το Tornos News μίλησε με μερικούς από τους πιο πεπειραμένους ξεναγούς και μας είπαν τα πιο αστεία περιστατικά που τους έχουν συμβεί. Απολαύστε τα!

1. Το μυστήριο του Παρθενώνα

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο για κάποιους τουρίστες ακόμα και μετά από μια ώρα ξενάγησης...

- “What is that thing with those things?” (τι είναι αυτό το πράγμα με αυτά τα πράγματα/κολώνες;) Πάμε πάλι από την αρχή...

- «Αυτό είναι το σπίτι που κατεδάφισε εκείνος ο άντρας όταν ξαναμεγάλωσαν τα μαλλιά που του έκοψε εκείνη η γυναίκα;». Ο Σαμψών και η Δαλιδά της Παλαιάς Διαθήκης μετακόμισαν στην Αρχαία Αθήνα.

- «Αυτές οι κολώνες είναι από μαρένγκα;». Κάποιος πείνασε!

2. Αλλού πατώ κι αλλού βρίσκομαι

- «Το πρόγραμμα της κρουαζιέρας λέει ότι σήμερα είμαστε στην Τουρκία, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εδώ είναι Τουρκία, πάει και τελείωσε». Μισό λεπτό να αλλάξω την ταυτότητά μου.

- «Ναι ο Πειραιάς είναι το πρώτο ελληνικό λιμάνι που πιάνουμε. Χθες ήμασταν στη Σαντορίνη και προχθές στη Ρόδο». Τι βαθμό είχες στο μάθημα της γεωγραφίας στο σχολείο είπαμε;

3. Σκράπας και στα θρησκευτικά

«Αυτή η εκκλησία χτίστηκε π.Χ. ή μ.Χ.;» ...

4. Στυλιστικές παρεμβάσεις

«Εσείς εδώ στην Ελλάδα δεν ντύνεστε σαν τις Καρυάτιδες;». Μόνο αν ο χιτώνας είναι Gucci!

5. Περί... άνεσης

«Γιατί στην αρχαία Ολυμπία τρέχανε σε ευθεία και όχι γύρω-γύρω όπως κάνουμε τώρα;» (μιλώντας για το στάδιο μήκους 190 μέτρων). Μήπως επειδή έτρεχαν γυμνοί, τους βόλευε καλύτερα στα... γεννητικά τους όργανα να τρέχουν σε ευθεία;». Δεν σχολιάζω άλλο.

6. Της γλώσσας τα μπερδέματα

«Τα αγάλματα φορούσαν βρακί;» Την ερώτηση αυτή την έκανε Ινδονήσιος αφού η ξεναγός στο Μουσείο της Ακρόπολης ενημέρωσε το γκρουπ ότι τα αγάλματα ήταν χρωματισμένα. Μόνο που η λέξη color (χρώμα), στη γλώσσα των Ινδονήσιων σημαίνει βρακί... Πάντως οι έλληνες ξεναγοί είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις λέξεις που άλλο σημαίνουν στη μια γλώσσα και άλλο στην άλλη, και φροντίζουν να κάνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Όπως ότι εδώ στην Ελλάδα, τη σαγιονάρα τη φοράμε στα πόδια μας το καλοκαίρι και δεν τη χρησιμοποιούμε για να χαιρετίσουμε τον γείτονα.

7. Η φιλοσοφία του... ποδοσφαίρου

«Ο Σωκράτης έπαιξε και στο ελληνικό πρωτάθλημα;». Το μόνο κοινό σημείο του αρχαίου φιλοσόφου και του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Socrates, ήταν το... μούσι. Μάλλον αυτό μπέρδεψε τον καημένο τον τουρίστα...

8. Lover girls

«Θέλω να μου μάθεις πως να λέω γλυκόλογα στα ελληνικά γιατί θέλω να φλερτάρω όμορφους Έλληνες άντρες». Το πρότυπο του greek lover ζει και βασιλεύει.

9. Όπως βολεύεται κανείς

«Α, εδώ οι ντόπιοι τρώνε το φαγητό τους σερβιρισμένο στην ανάποδη πλευρά του πιάτου», είπε ο Αυστραλός βλέποντας το πιάτο του εστιατορίου στη Μύκονο που ήταν γυρισμένο ανάποδα για να μην σκονίζεται. Και αποφάσισε να ζήσει την εμπειρία...

Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι άλλο ένα γκρουπ Αυστραλών, στο ίδιο ακριβώς εστιατόριο, με διαφορά λίγων ημερών, επίσης αποφάσισε να φάει το φαγητό του στην πίσω πλευρά του πιάτου. Down under!

10. Ναι, και το πιρούνι είναι ελληνική εφεύρεση

Στο κάπως υπεροπτικό ύφος του αγγλοσάξωνα που επεσήμανε ότι γι’ αυτόν η σωστή χρήση του πιρουνιού είναι να τοποθετείς το φαγητό στην έξω πλευρά της καμπύλης του (ανάποδοι σε όλα τους!), η ξεναγός αυτή τη φορά απάντησε: του εξήγησε ότι το πιρούνι είναι ελληνική εφεύρεση (αλήθεια είπε, είναι!) και δημιουργήθηκε για να μπαίνει το φαγητό στη μέσα μεριά της κοιλότητάς του.