Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στο αεροδρόμιο Αθηνών

Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ένα εορταστικό πρόγραμμα θα περιμένει τους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας! Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πολλές χαρούμενες εκπλήξεις και άρωμα από την ελληνική παράδοση θα γεμίσουν τους χώρους του αεροδρομίου, στο πλαίσιο του προγράμματος “Fly me to the Moon” που… φορά τα γιορτινά του!

Οι καλικάντζαροι των Χριστουγέννων

Στο επίπεδο αναχωρήσεων του αεροδρομίου φτάνουν οι αγαπημένοι καλικάντζαροι της ελληνικής παράδοσης! Αναμειγνύονται με τους ταξιδιώτες και επισκέπτες του αεροδρομίου και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με την παιχνιδιάρική τους διάθεση αλλά και με τις χιουμοριστικές και διαδραστικές εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει!

Επίπεδο Αναχωρήσεων, Χώρος Ελεύθερης Πρόσβασης, 10:00-14:00

Εορταστικό Photo Booth

Οι επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρομίου μπορούν να φωτογραφηθούν παρέα με όλες τις Χριστουγεννιάτικες «φιγούρες» σε ένα «ζωντανό» εορταστικό σκηνικό (Photo Booth)! Διαλέξτε το αγαπημένο σας χριστουγεννιάτικο gadget και... χαμογελάστε στο φακό!

Επίπεδο Αναχωρήσεων, Χώρος Ελεύθερης Πρόσβασης, 10:00-14:00

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από τους Bracera

Οι Bracera παρουσιάζουν live στο αεροδρόμιο της Αθήνας ένα πρόγραμμα με παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια του τόπου μας, από την Κρήτη και την Κάτω Ιταλία, μέχρι τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, αλλά και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου.

Το μουσικό σύνολο Βracera απαρτίζεται από πέντε νέους και ταλαντούχους μουσικούς που τραγουδούν και παίζουν βιολί, νταούλι, κιθάρα, λαούτο, λύρα, τουμπελέκι, και το νέι (αρχαίο πλαγίαυλο).

Επίπεδο Αναχωρήσεων, Χώρος Ελεύθερης Πρόσβασης, 10:00-14:00