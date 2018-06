Στις 15 Ιουνίου ξεκινά το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας

Το 8ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας (8th Athens Open Air Film Festival) σε συνεργασία με το British Council προβάλει φέτος κλασικά αριστουργήματα του Βρετανικού κινηματογράφου στο πλαίσιο του αφιερώματος «Κλασικά Εικονογραφημένα: Διαβάζοντας στη Μεγάλη Οθόνη».

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων, Μέγας Δωρητής της οποίας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Θρυλικές διασκευές βιβλίων στη μεγάλη οθόνη περιμένουν τους θεατές με ελεύθερη είσοδο στις εξής προβολές:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ / Ακαδημία Πλάτωνος

Χρυσοδάκτυλος (Goldfinger, 1964) του Γκάι Χάμιλτον

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να μνημονεύει κανείς αυτή την ταινία και πάμπολλες αξέχαστες σκηνές πάνω στις οποίες στήριξε ο «Χρυσοδάκτυλος» την διαχρονική του γοητεία. Όπως η έξοχη μηχανή στα ατσάλινα σπλάχνα της σπινταριστής Άστον Μάρτιν που οδηγεί ο ήρωας, έτσι και ο σκελετός της ταινίας στηρίζεται πάνω σε έναν αλάνθαστο μηχανισμό ψυχαγωγίας. Με όλα του τα συστατικά στην σωστή θέση και στις πιο επιθυμητές δόσεις, ο «Χρυσοδάκτυλος» εισάγει στη δημοφιλή μυθολογία κατασκοπίας έναν παράγοντα γρήγορων και έντονων συγκινήσεων, προσφέρει μια από τις δυο-τρεις καλύτερες διασκευές βιβλίου του Ίαν Φλέμινγκ στην οθόνη και στέκει μέχρι σήμερα ως το απόλυτο αρχέτυπο πάνω στο οποίο χτίστηκε και καλλιεργήθηκε η μετέπειτα κινηματογραφική saga του Τζέιμς Μποντ. Για πολλούς θεωρείται η κορυφαία κινηματογραφική περιπέτεια του Βρετανού πράκτορα.

Πρωταγωνιστούν: Σον Κόνερι, Γκερτ Φρέμπε, Όνορ Μπλάκμαν, Σίρλεϊ Ίτον, Μπέρναρντ Λι

Διάρκεια: 110’ / Ώρα Έναρξης: 21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ / Άλσος Πετραλώνων

Ο Στοιχειωμένος Πύργος (The Haunting, 1963) του Ρόμπερτ Γουάιζ

Μια μοναχική και συναισθηματικά εύθραυστη γυναίκα δέχεται να γίνει το τέταρτο μέλος μιας ερευνητικής ομάδας που αναλαμβάνει να διαλευκάνει αν ένα γοτθικό οίκημα, το οποίο βαραίνουν απόκοσμες ιστορίες από το παρελθόν και μακάβριες φήμες, κατοικείται όντως από φαντάσματα. Αυτό που ακολουθεί είναι όχι μόνο η ωραιότερη ταινία πάνω στη συγκεκριμένη μυθολογία, αλλά και ένα παράδειγμα προς μίμηση το οποίο αν είχαν λάβει υπόψη τους οι ταινίες τρόμου που έμελλε να ακολουθήσουν, τότε σύσσωμο το είδος θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη μοίρα σήμερα.

Ο Γουάιζ εξαντλεί όλες τις φοβικές και ψυχολογικές παραμέτρους του σπουδαίου μυθιστορήματος της Σίρλεϊ Τζάκσον στο οποίο στηρίχτηκε («The Haunting of Hill House»), κινώντας την ταινία του αριστοτεχνικά σε δυο επίπεδα: ένα μεταφυσικό (το σπίτι είναι όντως στοιχειωμένο) και ένα ρεαλιστικό (οι δαίμονες βρίσκονται ουσιαστικά στο μυαλό της ηρωίδας). Όποια εξήγηση κι αν επιλέξει ο θεατής, η εμπειρία παρακολούθησης του φιλμ παραμένει εξίσου καθηλωτική. Καθόλου άδικα, το «Haunting» εξακολουθεί να κοσμεί σταθερά τις λίστες με τις δέκα καλύτερες δημιουργίες τρόμου στην ιστορία του κινηματογράφου. Η προβολή γιορτάζει τα 55 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της στις αίθουσες.

Πρωταγωνιστούν: Τζούλι Χάρις, Κλερ Μπλουμ, Ρίτσαρντ Τζόνσον, Ρας Τάμπλιν, Φέι Κόμπτον

Διάρκεια: 112’/ Ώρα έναρξης: 23.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τα Απομεινάρια μιας Μέρας (The Remains of the Day, 1993) του Τζέιμς Άιβορι

Μεταφέροντας αριστουργηματικά στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα του ιαπωνικής καταγωγής (και κατόχου του Νόμπελ Λογοτεχνίας) Καζούο Ισιγκούρο, ο σκηνοθέτης του «Δωμάτιο με Θέα» και του «Επιστροφή στο Χάουαρντς Έντ» έφτασε να διεκδικεί 8 Όσκαρ ενώ συνάντησε μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική αναγνώριση. Κομψοτέχνημα σεναριακής διασκευής, κλασικότροπης σκηνοθεσίας, εκπληκτικών ερμηνειών και απαράμιλλης καλαισθησίας, η ταινία του Άιβορι μετατρέπει σε μοναδικό δράμα την ιστορία ενός πειθαρχημένου και υποδειγματικού μπάτλερ ο οποίος ανατρέχει στη ζωή του όταν συνειδητοποιεί, σε προχωρημένη πλέον ηλικία, ότι θυσίασε κάθε προσωπική του επιθυμία και ευτυχία στο όνομα του καθήκοντος.

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Έμα Τόμσον, Τζέιμς Φοξ, Χιου Γκραντ, Κρίστοφερ Ριβ

Διάρκεια: 134’ / Ώρα Έναρξης: 21:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι

Ο Συλλέκτης (The Collector, 1965) του Γουίλιαμ Γουάιλερ

Σε ένα σπίτι, κάπου στη βρετανική εξοχή, η ησυχία που επικρατεί στο εξωτερικό του δε μπορεί να προϊδεάσει κανέναν για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του. Ο ιδιοκτήτης, ένας νεαρός και μοναχικός άνδρας (Τέρενς Σταμπ), έχει απαγάγει μια φοιτήτρια καλών τεχνών (Σαμάνθα Έγκαρ) αλλά της φέρεται τον περισσότερο καιρό με τρόπους που θα ζήλευαν και τα καλύτερα ξενοδοχεία. Σκοπός του είναι να κερδίσει την αγάπη της, ακόμη και με τη βία αν χρειαστεί, λειτουργώντας ως παρατηρητής συμπεριφοράς, όπως ακριβώς έκανε για χρόνια με τις πεταλούδες, συλλέγοντας σπάνια είδη, μέχρι που αντιλήφθηκε πως ήταν πιο ενδιαφέρον να συλλέγει γυναίκες.

Από τους κορυφαίους δημιουργούς του κλασικού χολιγουντιανού σινεμά, ο Γουίλιαμ Γουάιλερ άφησε στην άκρη τους κοινωνικούς προβληματισμούς του βιβλίου του Τζον Φόουλς, πάνω στους οποίους χτιζόταν μια απαισιόδοξη πρόβλεψη για την ανθρώπινη συμπεριφορά, και επικεντρώθηκε στη συνύπαρξη των δύο κεντρικών χαρακτήρων, φτιάχνοντας μια ασυνήθιστη (και μοναδική στο είδος της) ερωτική ταινία, μέσα από τη σύγκρουση διαφορετικών κοσμοθεωριών. Τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ (σκηνοθεσίας, α΄ γυναικείου ρόλου, διασκευασμένου σεναρίου) και δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών, ένα για τον Τέρενς Σταμπ και ένα για την Σαμάνθα Έγκαρ.

Πρωταγωνιστούν: Τέρενς Σταμπ, Σαμάνθα Έγκαρ, Mόνα Γουόσμπορν

Διάρκεια: 119' / Ώρα έναρξης: 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου

To Tέλος της Μεγάλης Μέρας (The Long Day Closes, 1992) του Τέρενς Ντέιβις

Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο «Distant Voices, Still Lives» (1988), ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του σύγχρονου βρετανικού σινεμά κατόρθωσε να αντλήσει από τα οδυνηρά βιώματα της προεφηβικής του ηλικίας κάτι πραγματικά μονάκριβο, έναν πανέμορφο και γλυκόπικρο στοχασμό πάνω στη λειτουργία και την επιμονή της μνήμης. Τέσσερα χρόνια μετά τον καλλιτεχνικό θρίαμβο εκείνου του φιλμ, ο Ντέιβις θέλησε με το «Long Day Closes» να επιστρέψει και πάλι στο παρελθόν και στη γενέτειρά του: Στο Λίβερπουλ του 1956, στο σπίτι των παιδικών του χρόνων, στην αγκαλιά της πολυαγαπημένης του μητέρας, στις μέρες όπου ολόκληρος ο κόσμος έμοιαζε να ξεκινά από το κατώφλι του πατρικού του και να τερματίζει στο τέλος του δρόμου.

Ο Ντέιβις φτιάχνει την ταινία του σαν ένα ψηφιδωτό αποτελούμενο από νοσταλγίες, συνειρμούς και σκόρπιες αναμνήσεις, ένα οπτικοακουστικό μωσαϊκό από εικόνες και ήχους, από λατρευτικές μουσικές και τραγούδια που λειτουργούν επεξηγηματικά για τους ήρωες ή χρησιμεύουν ως γέφυρες ανάμεσα στις σκηνές.

Πρωταγωνιστούν: Λι ΜακΚόρμακ, Μάρτζορι Γέιτς, Άντονι Γουότσον, Νίκολας Λάμοντ

Διάρκεια: 85’ / Ώρα έναρξης: 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / Κήπος Νομισματικού Μουσείου

Ο Άρχοντας των Μυγών (Lord of the Flies, 1963) του Πίτερ Μπρουκ

Από τη μία στιγμή στην άλλη ξεσπάει πόλεμος και ένα τσούρμο Βρετανών σχολιαρόπαιδων βρίσκει καταφύγιο σε ένα εξωτικό νησί στη μέση του πουθενά. Μόνα και χωρίς καμία δυνατότητα επαφής με τον έξω κόσμο, τα αγόρια προσπαθούν να οργανώσουν μία κοινωνία από το μηδέν, παρά τις διαρκείς έριδες που απειλούν αυτή την ούτως ή άλλως εύθραυστη νέα συνθήκη.

Αν η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο εναποτίθεται κατά τεκμήριο στα παιδιά, η ίδια ελπίδα καταποντίζεται με τον πλέον δραματικό τρόπο στο πέλαγο της ψυχροπολεμικής απαισιοδοξίας που περιβάλλει το νησί του «Άρχοντα των Μυγών». Ο λόγος φυσικά για την κλασική αλληγορική νουβέλα που εξέδωσε ο Γουίλιαμ Γκόλντινγκ το 1954 και την οποία μετέφερε με επιτυχία στο σινεμά ο Πίτερ Μπρουκ, αυτός ο θρυλικός σκηνοθέτης του θεάτρου ο οποίος διέπρεψε και στο σινεμά. Το γεγονός δε, ότι ο Βρετανός σκηνοθέτης τη γύρισε με ένα άγουρο καστ πιτσιρικάδων στο Πουέρτο Ρίκο, τις ημέρες όπου στη γειτονική Κούβα βρισκόταν σε εξέλιξη η εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, προσδίδει στο φιλμ μια σημειολογική δυναμική που το ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ο «Άρχοντας των Μυγών» θεωρείται μέχρι σήμερα μια από τις καλύτερες διασκευές μυθιστορήματος στη μεγάλη οθόνη.

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Όμπρι, Τομ Τσάπιν, Χιου Έντουαρντς

Διάρκεια: 92’ / Ώρα έναρξης: 21:00

Μέγας δωρητής της διοργάνωσης ‘Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου’ είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρυσοί δωρητές είναι το Ίδρυμα Ι. Λάτση και η εταιρία Core Α.Ε. Θεσμικοί δωρητές είναι το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύτιμοι υποστηρικτές είναι η Aegean Airlines, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

Το 8th Athens Open Air Film Festival είναι μέλος του δικτύου πολιτισμού Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων, με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με προβολές, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πλατείες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.