Τα Athens Walking Tours στο Hall of Fame του Trip Advisor

Μετά από εφτά συνεχόμενα χρόνια που τα Athens Walking Tours λαμβάνουν το Certificate of Excellence της γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Trip Advisor, φέτος μπαίνουν στο Certificate of Excellence Hall of Fame.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τα Athens Walking Tours, που στηρίζεται στις κριτικές των πελατών τους, οι οποίοι αξιολόγησαν θετικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο.

Η διάκριση αυτή απονέμεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και στις οποίες έχει διανεμηθεί για περισσότερα από πέντε συνεχόμενα χρόνια το Certificate of Excellence, ένα πιστοποιητικό αριστείας που απονέμεται περίπου στο 10% όλων των εταιρειών που εμφανίζονται στο Trip Advisor. Τα Athens Walking Tours λαμβάνουν το πιστοποιητικό διάκρισης από το 2011!

Εξαιρετικές κριτικές στο TripAdvisor

Με πολύ θετικά σχόλια περιγράφουν την εμπειρία τους τόσο στις ιστορικές όσο και στις γαστρονομικές ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικά οι δραστηριότητες της εταιρείας συγκεντρώνουν 2.295 σχόλια εκ των οποίων το 91% έχουν το χαρακτηρισμό Εξαιρετικό ή Πολύ Καλό.

Μερικά από τα σχόλια που έχουν κάνει οι πελάτες των Athens Walking Tours:

- "Highlight of our Athens visit"

- "Do not sightsee without a tour guide"

- “Awesome tour and awesome guide”

- “A Must Do in Athens”

- “Superb experience; once in a lifetime”

- “Illuminating experience”

Τα Athens Walking Tours από τα 2004 προσφέρουν ξεναγήσεις ιστορικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, με βιωματικά στοιχεία, που δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες της Αθήνας να γνωρίσουν τόσο τον μακραίωνο πολιτισμό της όσο και τη σύγχρονη κουλτούρα.