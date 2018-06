Πρώτη επιλογή το All inclusive για τους Βρετανούς τουρίστες

Tα πακέτα all inclusive είναι η δημοφιλέστερη επιλογή διακοπών που επιλέγουν οι Βρετανοί, σύμφωνα με έρευνα της TravelSupermarket.

Τα στοιχεία της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών στα ταξίδια, δείχνουν οτι το 38% του συνόλου των διαδικτυακών αναζητήσεων για διακοπές παραλίας αφορούν all inclusive, η ημιδιατροφή έχει μερίδιο 12% και το 18% των Βρετανών αναζητά self-catering.

Η πλατφόρμα καταγράφει αύξηση 13,5% στις αναζητήσεις all-inclusive φέτος συγκριτικά με πέρυσι, ενώ οι τιμές των πακέτων εμφανίζονται μειωμένες κατά 10%. Μάλιστα, η Κέρκυρα, όπως και η Μάλτα, η Μαγιόρκα, η Sunny Beach και το Costa Dorado προσφέρουν φέτος εξαιρετικό value (οι τιμές αφορούν ταξίδια από τις 21 Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου, με 7 διανυκτερεύσεις 4 ατόμων).

Η Τουρκία, ο τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός στις αναζητήσεις παραθαλάσσιων διακοπών all in, προσφέρει επίσης πολύ καλό value.