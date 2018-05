Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Εκδηλώσεις τουριστικής προβολής στη Λήμνο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης των νησιών του Βορείου Αιγαίο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τις 25 έως τις 28 Μαΐου στη Λήμνο:

• Διοργανώνει την 6η Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας.

• Συνδιοργανώνει με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., τον Δήμο Λήμνου και τον Σύλλογο «Οι Φίλοι Του Anzac από τη Λήμνο» το Ιστορικό Συνέδριο «Lemnos Island, Armistice of Moudros and the End of WW1: History and Legacies», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη λήξη του A’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα από την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Varos Village.

• Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα επισκεφθούν το νησί, 27 δημοσιογράφοι και τουριστικοί πράκτορες από τη Ρουμανία, προκειμένου να γνωρίσουν και να αναδείξουν τις ομορφιές του νησιού και να κάνουν συναντήσεις με επιχειρηματίες του κλάδου του τουρισμού.

Σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου τονίζει: «Αποτελεί στρατηγική επιλογή για εμάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε νησιού, που άλλωστε συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητά του (brand name).

Οι συντονισμένες αυτές δράσεις που πραγματοποιούνται το προσεχές τριήμερο εντάσσονται σε αυτήν την προσπάθεια.

Με τη συνεργασία των φορέων του νησιού στοχεύουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε η Λήμνος να λάβει τη θέση που της αρμόζει στον τουριστικό χάρτη, τόσο της χώρας όσο και στο εξωτερικό».