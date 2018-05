Στρατηγική συνεργασία Αθήνας – Πεκίνου

Στη στενή συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου στους τομείς του τουρισμού, της προσέλκυσης επενδύσεων, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης συμφώνησαν ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Πεκίνου και μέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ, κ. Cai Qi, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχαν στο δημαρχιακό μέγαρο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης καλωσορίζοντας στην Αθήνα τον κορυφαίο Κινέζο αξιωματούχο του Πεκίνου, τόνισε ότι «η Αθήνα και το Πεκίνο είναι πόλεις με σημαντικούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και πλέον και εμπορικούς δεσμούς, ενώ μεταξύ των λαών μας υπάρχει φιλία και αμοιβαία εκτίμηση. Έχοντας υπάρξει κι εσείς Δήμαρχος και ιδιαίτερα ως δήμαρχος Πεκίνου, γνωρίζετε καλά τη σημασία του ρόλου των πόλεων. Γιατί πλέον οι πόλεις μπορούν να συνεργάζονται, να τολμούν, να θέτουν κοινούς στόχους και να είναι πρωτοπόρες στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών και των λαών τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η Αθήνα με το Πεκίνο».

Ο κ. Cai Qi χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «πολύ σημαντική, καθώς ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων», ενώ, αναφερόμενος στον δήμαρχο Αθηναίων τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων Αθήνας και Πεκίνου και ότι πλέον είναι στιγμή η συνεργασία αυτή να λάβει ακόμη πιο έμπρακτα χαρακτηριστικά.

H συνάντηση αποτέλεσε τον τρίτο σταθμό της πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων για στρατηγική συνεργασία με την πόλη του Πεκίνου. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Γιώργου Καμίνη με τη συνοδεία επιχειρηματιών το 2013 και η υπογραφή Συμφώνου Οικονομικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας με το Πεκίνο το 2016. «Πλέον, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μεγαλύτερα βήματα προς τα μπρος με συγκεκριμένες συνεργασίες που θα εντάσσονται στην πρωτοβουλία της «Μιας Ζώνης και του ενός Δρόμου (One Belt and One Road Initiative)», επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο τουρισμός στην Αθήνα

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Καμίνη η σημαντική τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει η Αθήνα, η οποία καθιερώνεται ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων στάθηκε και στη συμβολή του Athens Tourism Partnership, μέσα από το οποίο ο δήμος Αθηναίων έφερε κοντά κορυφαίους ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού, όπως η AEGEAN και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, προκειμένου να προωθήσουν από κοινού τον προορισμό Αθήνα. «Η επιτυχία του Athens Tourism Partnership μας οδηγεί στο επόμενο βήμα που είναι η διεύρυνσή του με την προσέλκυση ισχυρών φορέων του τουρισμού τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με στόχο να συνεργαστούμε με χώρες και πόλεις όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για κοινές πρωτοβουλίες» τόνισε ο κ. Καμίνης, σημειώνοντας ότι «η η Κίνα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές χώρες για την Αθήνα». Ο κ. Cai Qi ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του δημάρχου επισημαίνοντας ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματική παρουσίαση της Αθήνας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην αγορά του Πεκίνου.

Ο κ. Cai Qi τόνισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την ανακήρυξη της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018 και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε να ενισχυθεί η κινεζική λογοτεχνική παρουσία στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής νέων των δύο πόλεων, που βρίσκονται ήδη στη φάση υλοποίησης.

Στη συνάντηση εργασίας, ο κ. Cai Qi συνοδευόταν από τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Zou Xiaoli, καθώς και από υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους. Από πλευράς δήμου Αθηναίων, στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης, αντιδήμαρχοι, ο εντεταλμένος σύμβουλος του δημάρχου, αρμόδιος για τις σχέσεις με την Κίνα κ. Αλέξανδρος Μοντιάνο, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) , κ. Ανδρέας Γεννηματάς.

Μάλιστα, ο κ. Γεννηματάς υπέγραψε, εκ μέρους του δήμου Αθηναίων, Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας MoU (Memorandum of Understanding) στον τομέα του κινηματογράφου και τηλεόρασης με το «Δημοτικό Γραφείο Τύπου δημοσίευσης, ραδιοφωνίας, κινηματογράφου και τηλεόρασης του Πεκίνου». Σκοπός είναι η προώθηση της αμοιβαίας ανάπτυξης της βιομηχανίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης των δύο πόλεων και των δύο χωρών.