Δήμος Προσοτσάνης: Διαγωνισμός για υπηρεσίες συμβούλου σε τουριστική δράση

Ο Δήμος Προσοτσάνης Δράμας ενέκρινε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο “Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr” και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR.

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

- Την παροχή υπηρεσιών διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης του έργου για το Δήμο Προσοτσάνης

- Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για την ορθή και ομαλή ολοκλήρωση του έργου

-Την συλλογή δεδομένων προκειμένου να τροφοδοτήσουν την διεξαγωγή μίας διασυνοριακής έρευνας από τον επικεφαλής εταίρο του έργου.

Το έργο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014- 2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 3 Μαΐου και ώρα 11:00. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Προσοτσάνης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο Προσοτσάνης, την ίδια ημέρα στις 11:00.