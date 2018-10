Νέο Δ.Σ. στο Ελληνικό Παράρτημα του IFITT (e-tourism)

Το Ελληνικό Παράρτημα του παγκόσμιου οργανισμού International Federation for IT and Travel & Tourism IFITT) ανακοίνωσε πρόσφατα το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο. Το IFITT είναι η κορυφαία ανεξάρτητη κοινότητα (παγκοσμίως) όσον αφορά τη συζήτηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τη χρήση και τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία.

Ουσιαστικά ο οργανισμός αποτελεί έναν κόμβο παραγωγής και διάδοσης γνώσης σχετικά με την επίδραση του e-tourism στην τουριστική βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, ακαδημαϊκούς και ερευνητές από όλη την Ελλάδα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Χρήστος Ντίτορας, E-Commerce and Marketing Executive, Hilton Athens

Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Σερίφης, CEO, Nelios Hotel Digital Marketing Agency

Γενική Γραμματέας

Δανάη Τσόγια, Sales and Marketing, Athens Express Tour Operator

Μέλη

Χαρίτων Μπρουσαλιάν, Sales and Marketing Manager, Greek Travel Pages (GTP)

Σωτήρης Βαρελάς, Post – Doctoral Researcher, Virtual and Augmented Reality

Αντώνιος Γιαννόπουλος, Founder, the voyager voice, Adj. Lecturer AUEB, Program Manager BCA

Μηνάς Λιαπάκης, Co-founder, EyeWide Digital Marketing Agency

Σταύρος Κεφαλάς, Co-founder, Tourix, Hospitality Marketing, Management & Consulting Agency

Στόχος του Ελληνικού Παραρτήματος του IFITT μεταξύ άλλων είναι να προωθήσει τις παγκόσμιες δραστηριότητες του Οργανισμού σε τοπικό επίπεδο, να δημιουργήσει ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα, όπως και στον τομέα της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, αλλά και των ακαδημαϊκών που ασχολούνται με θέματα e-marketing και τουρισμού. Επίσης, βασικός στόχος του είναι η παροχή πληροφοριών σε οργανισμούς και άτομα αναφορικά με το IFITT, όπως τις ενέργειες που πραγματοποιεί αυτό (π.χ. παγκόσμιο συνέδριο Enter) και η διεξαγωγή workshops και συνεδρίων/ημερίδων.