Ανοιχτές Ημέρες Καριέρας στα ξενοδοχεία του Ομίλου Μεταξά

Με κεντρικό μήνυμα Εργαστείτε Μαζί μας – Ονειρευτείτε Μαζί μας – Εξελιχθείτε Μαζί μας // Work With us – Dream With us – Grow With us, ο Όμιλος Μεταξά ανοίγει τις πόρτες του, διοργανώνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις Ανοιχτές Ημέρες Καριέρας. Η διήμερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19/11 και την Τρίτη, 20/11, από τις 10.00 έως τις 17.00, στο Candia Maris.

Με αρωγό το βραβευμένο με τη τιμητική διάκριση «HeRa Κοινωνική Ευαισθησία HRM 2018», Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Όμιλος Μεταξά προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εξερευνήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους, να ξεχωρίσουν και να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Ομίλου Μεταξά και των ξενοδοχείων του: Creta Maris Beach Resort και Tui Magic Life Candia Maris στην Κρήτη και του Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa στη Σαντορίνη.

Για τους υποψήφιους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Ανοιχτές Ημέρες Καριέρας αλλά αδυνατούν να προσέλθουν στη συνάντηση, δίνεται η δυνατότητα να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία στο hr@maris.gr με θέμα "CV CRETA MARIS” ή "CV CANDIA MARIS”, ή "CV SANTO MARIS”, ανάλογα με το ξενοδοχείο για το οποίο ενδιαφέρονται.

Με αφορμή τις Ανοιχτές Ημέρες Καριέρας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Μεταξά, κ. Ανδρέας Μεταξάς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στον Όμιλο Μεταξά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ανοίγουμε την πόρτα μας και την αγκαλιά μας, για να υποδεχθούμε στην οικογένεια μας νέα μέλη, για το δυναμικό των τριών ξενοδοχείων μας.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας, στον Όμιλο Μεταξά δίνουμε ευκαιρίες σε συμπολίτες μας να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και να γίνουν μέρος των επιτυχιών μας, μέσα σε ένα περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την προσωπική εξέλιξη και πρόοδο.

Στον Όμιλο Μεταξά, είμαστε μια δυνατή ομάδα. Και η ομάδα είναι οικογένεια!»