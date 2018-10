Βραβεία 7 αστέρων για τον Όμιλο Aldemar Resorts

Ο Όμιλος Aldemar Resorts ξεχώρισε και φέτος στα διεθνή Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards αποσπώντας 2 βραβεία για τις εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες του.

Συμμετέχοντας κάθε χρόνο στα διεθνή Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards κι έχοντας λάβει το ανώτατο βραβείο αριστείας Signum Virtutis, ο Όμιλος Aldemar Resorts φέτος ξεχώρισε για το πρωτοποριακό πρόγραμμα All-Inclusive “Elements” ως το καλύτερο και πιο καινοτόμο all inclusive πρόγραμμα διεθνώς αλλά και ως το καλύτερο All Inclusive ξενοδοχείο για το Aldemar Olympian Village.

O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, δήλωσε: «O Όμιλος Aldemar Resorts πάντα καινοτόμος σε νέα προϊόντα, νέες αγορές και νέες ιδέες έχοντας στο επίκεντρο τον επισκέπτη προσφέρει 30 χρόνια τώρα μοναδικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Η επιβράβευση για ακόμα μία χρονιά από τα διεθνή βραβεία Seven Stars Awards έρχεται σαν επιβεβαίωση των προσπαθειών μας και σαν παρότρυνση να συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε. Νιώθω υπερήφανος γιατί η φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και της έμφασης στην ποιότητα αποτελεί την στάση ζωής όλων των ανθρώπων του Ομίλου, οι οποίοι με ανοιχτούς ορίζοντες κάνουν την διαφορά στον ελληνικό τουριστικό χώρο. Τους ευχαριστώ όλους, από καρδιάς, έναν προς έναν».

Τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, φέτος πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη αποσκοπώντας στην αναγνώριση των καλύτερων στο χώρο του τουρισμού. Είναι ένας από τους πιο πολυτελής και διεθνών προδιαγραφών διαγωνισμός, και θεωρείται ως τα «Όσκαρ του Τουρισμού». Η λίστα των παρευρισκόμενων περιλάμβανε ισχυρά ονόματα από το διεθνή χώρο, από την Ταϊλάνδη, τις Σεϋχέλλες, την Κίνα, την Αυστρία, την Ιταλία κλπ, δίνοντας έτσι την δυνατότητα προβολής της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.