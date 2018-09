Trivago Business Blog: 6 βιβλία που πρέπει να διαβάσουν όσοι εργάζονται σε ξενοδοχεία

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της φιλοξενίας που ενδιαφέρονται για τους επισκέπτες τους και αναζητούν περισσότερη πληροφόρηση, έμπνευση και μικρά μυστικά επιτυχίας, μπορούν να ανατρέξουν στις παρακάτω κλασικές αλλά και πρόσφατες κυκλοφορίες χρήσιμων βιβλίων, τις οποίες ερεύνησε και επέλεξε για το συγκεκριμένο εργασιακό τομέα το Trivago Business Blog.

1.Without Reservations: How a Family Root Beer Stand Grew into a Global Hotel Company – του J.W. “Bill” Marriott, Jr.

Ανεξάρτητα από το αν διευθύνει κανείς μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, μπορεί σίγουρα να εκτιμήσει το επιχειρηματικό πνεύμα που διακατέχει την οικογένεια Marriott. Εξάλλου, η Marriott είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στον κόσμο, μετά την πρόσφατη συμφωνία της με την Starwood, αλλά λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι στο ξεκίνημά της ήταν μια ταπεινή οικογενειακή επιχείρηση. Το “Without Reservations” του Bill Marriott, υιού του ιδρυτή, εισάγει τους αναγνώστες σε αυτή την κλασική αμερικανική ιστορία επιτυχίας, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της.

Ο συγγραφέας του, Bill Marriott Jr., 80 χρόνων πλέον, μεταφέρει την τεχνογνωσία του πάνω στη βιομηχανία μαζί με συμβουλές για το μέλλον του τομέα της φιλοξενίας. Ανεξάρτητα με το είδος του καταλύματος ή της επιχείρησης , το βιβλίο είναι γεμάτο με αξιοσημείωτες γνώσεις marketing και όχι μόνο. Για παράδειγμα, ο Marriott συστήνει ανεπιφύλακτα την αναγνώριση και τις κινήσεις των ανταγωνιστών και προτείνει τρόπος προσπέρασής τους.

2. Οι άθλιοι του Παρισιού και του Λονδίνου – του George Orwell

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εξιστόρηση από τη δεκαετία του 1930, που αποτελεί τόσο μια κοινωνικο-οικονομική πραγματεία πάνω στην φτώχεια όσο και μια από πρώτο χέρι περιγραφή του τομέα της φιλοξενίας, ειπωμένη από τη φωνή του κατώτερου υπαλλήλου στην εργασιακή κλίμακα, ενός λαντζιέρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο ίδιος αυτός υπάλληλος τυχαίνει να είναι ο νεαρός George Orwell.

Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε πριν από 80 χρόνια, το βιβλίο είναι διαχρονικό, εφόσον παρέχει σημαντικές πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού του ξενοδοχείου. Πώς αντιμετωπίζονται, πώς πληρώνονται και πώς παράγουν σε μια επιχείρηση με πολλά πολυάσχολα και αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία. Το σκεπτικό του βιβλίου οδηγεί στη διαπίστωση πώς αυτή η μηχανή, σαν ένα ρολόι, εξαρτάται από την ακριβή εκπλήρωση της κάθε ιδιαίτερης λειτουργίας του κάθε ξεχωριστού στοιχείου που εμπεριέχει, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη επιτυχία για την επιχείρηση.

3. Overbooked: The Exploding Business of Travel and Tourism της – Elizabeth Becker

Η ταξιδιωτική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο. Όπως υποστηρίζει η Becker σε αυτό το βιβλίο, ένας στους 12 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο απασχολείται σε αυτήν. Η συγγραφέας εξερευνά τον παγκόσμιο οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό αντίκτυπο που έχουν τα ταξίδια. Και είναι εντυπωσιακός. Το βιβλίο οδηγεί στη σκέψη ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι συνήθως αυτές που διευθύνονται από οραματιστές, προσωπικότητες που βλέπουν μπροστά και σκέφτονται συνεχώς τι ακολουθεί, βλέποντας τη συνολική εικόνα.

4. The New Gold Standard: 5 Leadership Principles for Creating a Legendary Customer Experience Courtesy of the Ritz-Carlton Hotel Company – του Joseph Michelli

Όσον αφορά την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί να ειπωθεί ότι κανείς δεν τα καταφέρνει καλύτερα από το Ritz-Carlton. Τουλάχιστον, από όλες τις μεγάλες αλυσίδες πολυτελών ξενοδοχείων, είναι γνωστό για την προσέγγιση του που βάζει “πρώτα τον πελάτη”. Το πιο αξιοσημείωτο για το Ritz-Carlton είναι η αυτονομία που δίνουν στο προσωπικό τους. Ανεξάρτητα από τον τίτλο που έχει, κάθε υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να δρα με τον τρόπο που αυτός θεωρεί ότι αρμόζει, έτσι ώστε να παρέχει μια εξαιρετική εμπειρία στον επισκέπτη. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξοδευτούν μερικές χιλιάδες δολάρια, ας είναι. Όσο ο τελικός στόχος είναι οι εξαιρετικές υπηρεσίες, η εταιρεία στηρίζει τις αποφάσεις του προσωπικού της και τους αποζημιώνει εάν υπάρχει κάποιο οικονομικό κόστος που σχετίζεται με αυτούς. Και αυτό δεν είναι μόνο κάτι αξιοσημείωτο για τους επισκέπτες, αλλά και ενδεικτικό της απίστευτης ηγετικής ικανότητας του management.

Η ηγετική ικανότητα είναι ακριβώς το θέμα αυτού του βιβλίου, και αυτό θα έπρεπε να είναι. Όταν υπάρχει η εξαιρετική ηγετική ικανότητα, κάθε τι άλλο, συμπεριλαμβανομένων των αξιοσημείωτων υπηρεσιών, βρίσκει τη θέση του. Αυτό το βιβλίο αναφέρεται τόσο στην εξουσιοδότηση των υπαλλήλων ώστε να είναι πιο παραγωγικοί όσο και στο πώς οι επισκέπτες θα αισθανθούν ξεχωριστοί και θα εκπληρωθεί μια μακρόχρονη υπόσχεση που οδηγεί σε μια ισχυρή εταιρεία που όλοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν.

5. 100 Tips for Hoteliers: What every successful hotel professional needs to know and do – του Peter Venison

Πρόκειται για ένα best-seller: Ο Venison έζησε έντονα, έχοντας μια εμπειρία τριών δεκαετιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ξεκίνησε στα εφηβικά του χρόνια, σχεδόν κατά λάθος, όταν πέρασε σε μια τουριστική σχολή. Σύντομα ξεκίνησε την επαγγελματική του ανέλιξη κι έφτασε να διευθύνει μερικές από τις πιο υψηλού κύρους εταιρείες της βιομηχανίας. Συνδυάζει αυτή την εμπειρία με τα ταξίδια του και παρέχει ένα δυνατό σύνολο από ιδέες και συμβουλές που κάθε ξενοδόχος μπορεί να πάρει και να προσαρμόσει στη δική του περίπτωση. Ο Venison βοηθά τους ξενοδόχους με το να μοιράζεται τις συμβουλές του σε κάθε στάδιο της διαδρομής, ξεκινώντας από την ίδρυση της ξενοδοχειακής επιχείρησης έως την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας του.

Από την ίδρυση της ξενοδοχειακής επιχείρησης έως την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας του, το βιβλίο καλύπτει το ξενοδοχειακό management από το Α ως το Ω και συστήνεται ιδιαίτερα για ενεργούς ξενοδόχους καθώς περιλαμβάνει μια λίστα με όσα πρέπει να περιμένουν.

6. A Wealth of Insight: The World’s Best Luxury Hoteliers on Leadership, Management, and the Future of 5-Star Hospitality – του Rahim B. Kanani

Το πιο πρόσφατο βιβλίο στη λίστα, με τίτλο A Wealth of Insight είναι ακριβώς αυτό: μια πολύ βαθιά επισκόπηση των ξενοδοχείων πολυτελείας παγκοσμίως. Ο Kanani, δημοσιογράφος που τακτικά παίρνει συνεντεύξεις από υψηλόβαθμα στελέχη, επιχειρηματίες και ξενοδόχους για τα κύρια μέσα ενημέρωσης, μίλησε με πάνω από 35 από τους καλύτερους ιδιοκτήτες πολυτελών ξενοδοχείων του κόσμου, για να συλλέξει πληροφορίες για αυτό το βιβλίο.

Το βιβλίο A Wealth of Insight περιλαμβάνει ξεχωριστά το προφίλ του κάθε κορυφαίου ξενοδόχου, με πραγματικά παραδείγματα για το τι συνεπάγεται η διαχείριση ενός ξενοδοχείου πολυτελείας στον σύγχρονο κόσμο. Καθώς το βιβλίο περιέχει πληροφορίες για την πρόσληψη προσωπικού, το μάρκετινγκ ξενοδοχείων, την τεχνολογία, την επωνυμία, την εξατομίκευση, τις πιο σημαντικές τάσεις που διαμορφώνουν τον τομέα και πολλά άλλα, όλοι οι επίδοξοι και εδραιωμένοι ιδιοκτήτες πολυτελών ξενοδοχείων, μάνατζερ και ειδικοί της αγοράς πρέπει σίγουρα να το διαβάσουν.