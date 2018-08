Accor: Περισσότερα ξενοδοχεία Jo & Joe για Millenials τα επόμενα χρόνια

H Accor σχεδιάζει τη διεύρυνση του brand ξενοδοχείων της Jo & Joe που απευθύνεται στους ταξιδιώτες της γενιάς Millennial.

Μετά το άνοιγμα του Jo & Joe Hossegor βόρεια του γαλλικού θερέτρου Biarritz την Άνοιξη του 2919, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Jo & Joe Paris Gentilly ενώ για το 2020 προγραμματίζονται τα εγκαίνια του Jo & Joe Buzenval Open House με 160 κλίνες.

Μέχρι το 2020 αναμένεται επίσης να λειτουργήσει το πρώτο Open House στο Ριο ντε Τζανέιρο. Η Accor κατασκευάζει 6 κτίρια στο αρχιτεκτονικό συγκρότημα Largo do Boticario και εκεί θα λειτουργούν συνολικά 350 κλίνες σε 70 δωμάτια και διαμερίσματα, καθώς και εστιατόρια και πισίνες.

Άλλα ξενοδοχεία θα ανοίξουν στη Βουδαπέστη, τη Κρακοβία, το Λονδίνο και τη Γερμανία.

Το brand Jo & Joe στοχεύει σε κοινό ηλικίας 18-35 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, προσφέροντας 3 κατηγορίες δωματίων. Τα Yours για 2 έως 5 άτομα, τα Out of the Ordinary για έως 10 άτομα και τα Together για 7 έως 12 επισκέπτες.

Σε αντίθεση με τα brand χοστελ, τα ξενοδοχεία αυτά διαθέτουν εστιατόριο και κοινόχρηστη κουζίνα.