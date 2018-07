Νέο εστιατόριο στο Out Of The Blue Capsis Resort

Το άνοιγμα του νέου εστιατορίου, Apleton Kosher Restaurant, του ξενοδοχείου Out of the Blue, Capsis Elite Resort, ανακοίνωσε ο όμιλος.

Το αποκλειστικά Κοσέρ εστιατόριο αυτό βρίσκεται υπό την εποπτεία του Beth Din της Νίκαιας Γαλλίας (Rav Shimon Benagou), προσφέροντας πρωινό και μεσημεριανό μπουφέ, à la carte δείπνο και πακέτα ημιδιατροφής.

Ανοίγοντας τις πόρτες του στις αρχές Αυγούστου, το Apleton βρίσκεται στο κέντρο του ξενοδοχείου, προσφέροντας ηλιόλουστο εσωτερικό χώρο καθώς και μεγάλο υπαίθριο χώρο με θέα τον κόλπο της Αγίας Πελαγίας.

Μαζί με το ολοκαίνουργιο εστιατόριο, προσφέρονται πλέον και υπηρεσίες catering για εκδηλώσεις (Μπαρ Μιτσβά, γάμοι, συνέδρια, κλπ).

Το OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort είναι πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων στην Αγ. Πελαγία Κρήτης, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, περιτριγυρισμένο από Βοτανικό Κήπο 167 στρεμμάτων, προσφέροντας θέα στο Αιγαίο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται 20 λεπτά από την πόλη και το διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου και δίπλα στο παραδοσιακό ψαροχώρι της Αγίας Πελαγίας. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα προσφέρει στους επισκέπτες 3 ξενοδοχειακές συλλογές από δωμάτια με διαφορετικό στυλ και δυνατότητες διαμονής, από οικογενειακά bungalows έως βίλες με ιδιωτικές πισίνες.