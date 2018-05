Στόχος για λειτουργία του ξενοδοχείου One & Only Kea Island το 2020

Επεκτείνεται μέχρι και το Νοέμβριο η λειτουργία του Amanzoe, ιδιοκτησίας της Dolphin Capital, για την εφετινή σεζόν, καθώς πέρυσι λειτούργησε από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο.

Το 2017, το ξενοδοχείο βελτίωσε σημαντικά τις πληρότητες, οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 71% σε σχέση με το 2016, αλλά και τις τιμές και τα έσοδα ανά δωμάτιο.

Συγκεκριμένα, η μέση ημερήσια τιμή ανά δωμάτιο (ADR) ανήλθε στα 1.344 ευρώ έναντι 1.242 ευρώ το 2016 και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) διαμορφώθηκαν σε 954 ευρώ έναντι 772 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα συνολικά έσοδα του ξενοδοχείου το 2017 ήταν αυξημένα κατά 55% σε σχέση με το 2016.

Επιπλέον, στην προσφορά του ξενοδοχείου προστέθηκαν 8 βίλες προς ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένης της θεματικής βίλας James Turell Skyspace.

Οι ημερήσιες τιμές ενοικίασης των βιλών την υψηλή σεζόν κυμάνθηκε από 9.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και δημιούργησαν έσοδα αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει έργα κατασκευής για 2 πωλημένες βίλες, τα οποία θα συνεχιστούν και μέσα στη σεζόν του 2018 και θα ολοκληρωθούν τη σεζόν του 2019.

Για το Kilada Hills Golf Resort, ιδιοκτησίας κατά 100% της Dolphin Capital, το 2018 δόθηκαν σχετικές εγκρίσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και αναμένεται να εκδοθεί η τελική έγκριση για το πρότζεκτ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

Στόχος η λειτουργία του One & Only Kea Island το 2020

Επιπλέον, για το πρότζεκτ Kea Resort, έχει ήδη προχωρήσει η συμφωνία με την JV για επένδυση κεφαλαίου ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ από την One & Only για ποσοστό συμμετοχής 40% στο πρότζεκτ, το οποίο τελικά θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του One & Only Kéa Island.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη λειτουργία του One & Only Kea Island και των βιλών του από την One & Only μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών διαχείρισης και επωνυμίας. Η ανάπτυξη και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του έργου θα αναληφθούν από την Dolphin Capital Partners.

Η Εταιρεία έχει ζητήσει από τοπική τράπεζα στεγαστικό δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ (καθώς και μια διευκόλυνση ΦΠΑ και επιχορήγησης) το οποίο, εάν συμφωνηθεί, θα συμπληρώσει τις πηγές χρηματοδότησης για την κατασκευή του One & Only Kea Island σύμφωνα με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό ανάπτυξης.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την JV υπόκειται στην τήρηση προϋποθέσεων από την DCI, συμπεριλαμβανομένου του επανασχεδιασμού του θέρετρου για την τήρηση των προτύπων του brand One & Only, την αναθεώρηση των αδειών κατασκευής από τις αρμόδιες αρχές ώστε να αντικατοπτρίζουν τα νέα σχέδια και την οριστικοποίηση σύμβαση κατασκευής.

Η έναρξη της κατασκευής του ξενοδοχείου υπόκειται επίσης σε πρόσθετη εισφορά κεφαλαίου ύψους 4 εκατ. ευρώ, η οποία έχει δεσμευτεί από τρίτους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Διαχειριστή Επενδύσεων, και προβλέπεται ότι το θέρετρο θα αναπτυχθεί εγκαίρως για τη σεζόν του 2020.

Το Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι - η Dolphin Capital διατηρεί το 25% - σημείωσε βελτίωση επιδόσεων το 2017. Η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 61% έναντι 50% την προηγούμενη χρονιά και τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 0,4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει διαδικασία πώλησης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2018.

Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο του 2018 ολοκληρώθηκε η πώληση του Sitia Bay Resort έναντι 14 εκατ. ευρώ μετρητών καθώς και του πρότζεκτ Triopetra έναντι 4,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Dolphin Capital, κ. Αndrew M. Coppel, το ΔΣ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης και τις αποδόσεις των μετόχων μέσω της νομισματοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς το κλίμα των επενδυτών για την Ελλάδα βελτιώνεται. Πιστεύουμε, τόνισε, ότι μπορούν να επιτευχθούν περαιτέρω απτά αποτελέσματα εντός του τρέχοντος έτους.