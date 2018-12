Στην Κέρκυρα το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής τοποθεσίας για κινηματογραφικά γυρίσματα

Στην Κέρκυρα, τόπο γυρισμάτων της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς των βρετανικών καναλιών ITV και PBS THE DURRELLS, απονεμήθηκε φέτος το EUFCN best European Location Award, βραβείο που απονέμεται στην καλύτερη τοποθεσία για κινηματογραφικά γυρίσματα για το 2018. Η υποψηφιότητα της Κέρκυρας, που προτάθηκε από την Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (EKK), συγκέντρωσε την προτίμηση του κοινού και διακρίθηκε ανάμεσα σε 12 φιναλίστ δημοφιλή locations που διεκδικούσαν το βραβείο,μέσω ψηφοφορίας που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά το European Film Commissions Network (EUFCN),δίκτυο που αριθμεί 90 μέλη από 30 χώρες, σε συνεργασία με το Cineuropa.

Oπρόεδρος του EUFCN TrulsKontny δήλωσε μετά την απονομή: «Οργανώσαμε τον διαγωνισμό για το Best European Location Award πέρυσι στο πλαίσιο της 10ης επετείου του European Film Commissions Network. Σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε την δουλειά των Film Commissions αλλά και την ποικιλομορφία των Locations στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε πολύ που κέρδισε η Κέρκυρα».

Αμέσως μετά την παραλαβή του βραβείου στην έκθεση FOCUS- Meeting Place for International Productionsτου Λονδίνου, όπου το Hellenic Film Commission συμμετείχε με περίπτερο, η Βένια Βέργου, διευθύντρια του Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σημείωσε: «Η βράβευση της Κέρκυρας, της πρότασης του Hellenic Film Commission στον διαγωνισμό Best European Location Award 2018 του European Film Commissions Network (EUFCN), έρχεται αφενός να υπογραμμίσει την συστηματική και στοχευμένη προσπάθειά μας για την προβολή της Ελλάδας ως μια filmfriendly χώρα σε διεθνείς εκθέσεις και αφετέρου να τονίσει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι αυτή η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης FOCUS - The Meeting Place for International Productions στο Λονδίνο, την πρωτεύουσα των Βρετανών οι οποίοι αγάπησαν την Κέρκυρα μέσα από την βρετανική τηλεοπτική σειρά THE DURRELLS. Συγχαρητήρια στον Line Producer Κώστα Ραφτόπουλο, τον LocationManager Νίκο Κουμανταράκη, την AvionFilms που έκανε την εκτέλεση παραγωγής στην Ελλάδα και σε όλα τα μέλη του συνεργείου από την Ελλάδα (55 από την Κέρκυρα, 35 από την Αθήνα) οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία των γυρισμάτων της σειράς THE DURRELLS. Τέλος, ευχαριστούμε την ΕΡΤ για την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα της Κέρκυρας».

Η εξαιρετικά δημοφιλής τηλεοπτική σειρά THEDURRELLS των βρετανικών καναλιών ITV και PBS ολοκλήρωσε 4 κύκλους επεισοδίων με γυρίσματα τόσο στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, ένα από τα προστατευόμενα από την UNESCO μνημεία της Ελλάδας, όσο και στις περιοχές Κοντόκαλι, Κουλούρα, Άγιος Στέφανος, Ερημίτης, Γαστούρι, Μπουκάρι, Παραμόνας, Πουλάδες, Δανίλια, Σκριπερό, Νησάκι, Χαλικούνας, Κουραμάδες και Σιναράδες.Η σειρά βασίζεται στην αυτοβιογραφική τριλογία της Κέρκυρας του Τζέραλντ Ντάρελ, φυσιοδίφη, εξερευνητή και συγγραφέα, η οποία εξιστορεί την εγκατάσταση της οικογένειας του στο νησί το 1933.

Ο Δήμαρχος της Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος επεσήμανε: «Η επιλογή της Κέρκυρας, ως κορυφαία τοποθεσία στην Ευρώπη για τη φιλοξενία κινηματογραφικών γυρισμάτων, επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για έναν από τους πιο γοητευτικούς τόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης, σταυροδρόμι πολιτισμών ανάμεσα στη δύση και την ανατολή. Ο Δήμος μας αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της και εργάζεται συστηματικά πάνω σε αυτά: υποδέχεται πάντα φιλόξενα και ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, που προβάλλουν την Κέρκυρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε περήφανοι για την επιλογή της Κέρκυρας και ευχαριστούμε όλους όσοι στήριξαν την ελληνική υποψηφιότητα».

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, έχοντας θέσει στις στρατηγικές του προτεραιότητες την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης HellenicFIlm Commission για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, στηρίζει με την παρουσία του στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου και με τη θεσμική συμμετοχή του σε fora,εκθέσεις και διαγωνισμούς την σταθερή ανέλιξη και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου και της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

