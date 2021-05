"Αθώες" οι επιφάνειες από χαρτί στη μετάδοση του κορωνοϊού

Για μία ακόμη τουριστική σεζόν, τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα τηρηθούν με ευλάβεια από τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις, με στόχο την απρόσκοπτη θετική εξέλιξη της περιόδου. Και φέτος, σύμφωνα με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 21 Απριλίου στο Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προτείνεται προαιρετικά να μην υπάρχουν κοινόχρηστα έντυπα πολλαπλής χρήσης όπως μενού, περιοδικά ( Παράρτημα I, σημείο Η.12) ενώ η ενημέρωση στην υποδοχή του ξενοδοχείου, πραγματοποιείται κανονικά με έντυπα (Παράρτημα I, σημείο ΣΤ.3).

Πράγματι, η πανδημία του κορωνοϊού εγείρει αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια ζωής του ιού σε διάφορες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων και των προϊόντων συσκευασίας με βάση το χαρτί. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών κερδίζουν από την αβεβαιότητα των καταναλωτών, προτείνοντας ή απαιτώντας από τους πελάτες τους να προβούν σε επιπλέον έξοδα, όπως είναι η αγορά ηλεκτρονικών μέσων, για «λόγους ασφαλείας». Η αλλαγή αυτή δεν γίνεται δεκτή από πολλές επιχειρήσεις και μπορεί να είναι δύσκολη για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ή απλώς προτιμούν τα έντυπα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι εργαζόμενοι χαμηλού εισοδήματος, αλλά και υψηλού εισοδήματος που έχουν συνδρομές σε έντυπα και εφημερίδες υψηλής ποιότητας, οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδιωτική σύνδεση στο διαδίκτυο ή απλώς προτιμούν την ανάγνωση μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού, οι τουρίστες-επισκέπτες σε έναν προορισμό όπου έρευνες μας λένε πως 4 στους 5 χρησιμοποιούν έντυπα για την ενημέρωσή τους σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες αναπτύσσονται ραγδαία σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, αξιόπιστες υγειονομικές υπηρεσίες όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στις ΗΠΑ αλλά και επιστημονικοί οργανισμοί ενημέρωσης και προστασίας καταναλωτών όπως η Keep Me Posted στη Βόρεια Αμερική, συγκέντρωσαν όλα τα τελευταία δεδομένα που αποδεικνύουν την ασφαλή χρήση των προϊόντων χαρτιού εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού.

Αναλυτικά, στην πρόσφατη έρευνα για τον κορωνοϊό και τα προϊόντα χαρτιού, η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM) των Doremalen et al, αξιολογήθηκε η σταθερότητα του κορωνοϊού σε υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, σίδηρο και χαλκό. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι μετά από 24 ώρες, δεν υπήρχε βιώσιμος ιός στο χαρτί, ενώ για την απουσία του από το πλαστικό, χρειάστηκαν έως και τρεις ημέρες. Την ίδια ακριβώς διαπίστωση έκανε και το Εθνικό Συμβούλιο Βελτίωσης του Περιβάλλοντος (NCASI), στην έρευνά του «Πληροφορίες για τον κορωνοϊό στη Βιομηχανία Δασικών Προϊόντων», το οποίο αναφέρει ότι η ανώτερη διάρκεια πιθανής επιβίωσης του κορωνοϊού στο χαρτί, είναι οι 24 ώρες.

Από πλευράς τους, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), στην τελευταία τους μελέτη επισημαίνουν ότι η τακτική απολύμανση των σκληρών επιφανειών δεν είναι τόσο απαραίτητη, σε σύγκριση με τον σωστό αερισμό των χώρων. Μάλιστα, οι σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι η πιθανότητα μετάδοσης του κορωνοϊού από οποιαδήποτε επιφάνεια, είναι μόλις 1 στις 10.000.

Επιπλέον, οι ειδικοί αναλυτές στον τομέα της δημόσιας υγείας, επισημαίνουν ότι ο βαθύς καθαρισμός αποτελεί κακή χρήση χρόνου και ενέργειας.

Η εν λόγω διαπίστωση, θα μπορούσε να θέσει ένα τέλος στην απολυμαντική φρενίτιδα που λαμβάνει χώρα στα δωμάτια των ξενοδοχείων, στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις και στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αν και η καθαριότητα είναι καθησυχαστική για τον πελάτη, η υπερβολική απολύμανση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δαπανηρή και όπως διαπιστώθηκε, άνευ λόγου.

Αντιθέτως, όπως αναφέρει η έρευνα, ο απλός καθαρισμός με σαπούνι ή απορρυπαντικό είναι αρκετός ώστε να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης.

Προς απόδειξη των ανωτέρω, το CDC διεξήγαγε τα πειράματά του σε εσωτερικό χώρο με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού, το οποίο εντοπίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες.

Εξάλλου, είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι η μετάδοση του κορωνοϊού είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί μέσω του αέρα, μέσω άλλων ανθρώπων, παρά μέσω επιφανειών. Συνεπώς, τα κεφάλαια των επιχειρήσεων είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του αερισμού των χώρων τους, παρά για την απολύμανση των επιφανειών.

Για να υποστηρίξει αυτή τη θέση, ο Jose-Luis Jimenez, χημικός στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο τόνισε πως, αν οι επιχειρήσεις κατέβαλλαν τη μισή προσπάθεια που καταναλώνουν για την απολύμανση, στη βελτίωση του εξαερισμού τους, θα έκαναν επιτέλους ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δικαίως λοιπόν αναφέρονται τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα στην έντυπη ενημέρωση των τουριστών, εφόσον το χαρτί είναι ασφαλές αλλά και τα τουριστικά έντυπα πληροφόρησης απαραίτητα για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας.