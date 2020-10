Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαίων Ενεργειακών Διαχειριστών | Eφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

Στις στρατηγικές δράσεις της κυβέρνησης με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ενεργειακών Διαχειριστών EUREM, που πραγματοποιήθηκε, προ ημερών, διαδικτυακά, από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ενώ ο Dr. Vincent Berrutto, Head of Energy Unit, του Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) της ΕΕ τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του EASME είναι να κινητοποιήσει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Σδούκου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο ΥΠΕΝ πιστεύουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε σε ένα ενεργειακό σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει την αρχή «Προτεραιότητα στην Ενεργειακή Απόδοση» για να διασφαλίσει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση κάθε άλλης πολιτικής». Η κα Σδούκου πρόσθεσε ότι σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί ο θεσμός των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον νέο θεσμό των ανταγωνιστικών διαδικασιών. Όπως εξήγησε, «εκτός από τα συνήθη προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης μέσω επιδοτήσεων, θέλουμε να δοκιμάσουμε ένα εργαλείο που εφαρμόζεται επιτυχώς σε άλλες χώρες του εξωτερικού».

Από την πλευρά του, ο Dr. Vincent Berrutto, υπογράμμισε αρχικά ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης EUREM ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ενεργειακές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, και συμβάλλει συγκεκριμένα σε τρεις σημαντικούς στόχους: τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα. Τόνισε ότι είναι σημαντικό μέσα από τα επιδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδυάζεται πιο αποδοτικά η θεωρία με την πράξη, προσφέροντας αποτελέσματα στην πράξη και ότι το EUREM είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα τέτοιας πρακτικής για περισσότερα από 15 χρόνια.

Το Συνέδριο χαιρέτισε αρχικά ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του EUREM και ιδιαίτερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Νυρεμβέργης, τονίζοντας ότι η Ενέργεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο με ποικίλες δράσεις. Ο Δρ. Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη συνεργασία του ΚΑΠΕ με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και σημείωσε πόσο σημαντική είναι η αποσύνδεση της κατανάλωσης ενέργειας από την οικονομική ανάπτυξη.

O Dr. Robert Schmidt, Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής EUREM, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Νυρεμβέργης, υπογράμμισε ότι το Συνέδριο EUREM προσφέρει μία πολύτιμη πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η εκπαίδευση αυτή παρουσιάζει έργα εξοικονόμησης ενέργειας 300 – 700 ΜWatt ετησίως, με ένα ποσοστό 80% αυτών να εφαρμόζονται στην πράξη. O Dr. Stephan Schwarzer, αναπληρωτής ομιλητής της Επιτροπής EUREM στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αυστρίας, κλείνοντας το Συνέδριο «χειροκρότησε» τη διοργάνωση και ανανέωσε το «ραντεβού» για το επόμενο Συνέδριο, ευελπιστώντας ότι θα δοθεί η δυνατότητα μιας δια ζώσης διοργάνωσης, όπως στα προηγούμενα εννέα Συνέδρια EUREM.

Το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαίων Ενεργειακών Διαχειριστών έλαβε χώρα στις 30.09 και 01.10.2020, αποτελώντας δράση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM, μέσω του ευρωπαϊκού έργου EUREMnext του Προγράμματος HORIZON 2020 και του Executive Agency for SMEs.

Το Συνέδριο συγκέντρωσε περισσότερες από 230 συμμετοχές από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα 5 Workshop της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένα στα θέματα των ενεργειακών ελέγχων, των ΑΠΕ στην οικονομία, της ψύξης και κλιματισμού, του πεπιεσμένου αέρα και της ψηφιοποίησης και Βιομηχανίας 4.0. Στα Workshop παρουσιάστηκαν ενεργειακές μελέτες από 10 χώρες παγκοσμίως και έδωσαν τη δυνατότητα για έναν ενδιαφέροντα και παγκόσμιο διάλογο με την συμμετοχή του κοινού.

Τα videos και οι παρουσιάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου Ευρωπαίων Ενεργειακών Διαχειριστών βρίσκονται διαθέσιμα εδώ. Για την πρόσβαση στο υλικό αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο EUREM στην Ελλάδα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 2310 327733 και στο E-Mail: a.tavlaridou@ahk.com.gr ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου https://griechenland.ahk.de/gr/ekpaideysi/eurem/.