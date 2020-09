Την Πέμπτη 10.9.2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του INNOVATHENS powered by Samsung στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων η παρουσίαση της στρατηγικής “Live Action Greece” για την ανάπτυξη υβριδικών επιχειρηματικών σχηματισμών που αναμένεται να ενισχύσουν τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα αλλά και τομείς όπως εκπαίδευση, μαθησιακή ανάπτυξη, δια βίου μάθηση, οικονομία της Γνώσης, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Την παρουσίαση πραγματοποίησαν δύο από τα μέλη της σύμπραξης, ο Πρόεδρος της MTC Group, Νότης Μαρτάκης, και ο διευθυντής επικοινωνίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης της Creators of Cosmos S.M.P.C., Μάριος Χατζηδαμιανός, οι οποίοι και επικοινώνησαν σε εκπροσώπους Δήμων και Περιφερειών της χώρας, επαγγελματίες της δημιουργικής βιομηχανίας, εκπροσώπους οργανισμών του τρίτου τομέα της οικονομίας και ιδιώτες, τη στρατηγική, η οποία απαντά στην έξυπνη εξειδίκευση που οφείλει να αναπτύξει η χώρα, για να εισέλθει σε παγκόσμιας αξίας αλυσίδες εμπορίου.

Συνδυάζοντας τις δημιουργικές βιομηχανίες, την παιχνιδοποίηση, την τεχνολογία, και την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά τη Ελλάδας, η στρατηγική εξυπηρετεί στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης ταυτότητας για τους προορισμούς διαμέσου των Παιχνιδιών Ρόλων Φυσικής Κλίμακας (Live Action Role Playing Games). Δημιουργώντας και εγκαθιστώντας σενάρια παιχνιδιών Ρόλων Φυσικής Κλίμακας, η σύμπραξη ενισχύει Δήμους και Περιφέρειες, σε τομείς όπως destination management, gamification of processes, knowledge economy, εξασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο επιπλέον οικονομικούς πόρους στους ΟΤΑ και αναδεικνύοντας με μοναδικό τρόπο τον κάθε προορισμό.

Στην καρδιά του εγχειρήματος βρίσκεται ο συνδυασμός της πολιτικής της Ε.Ε. για τις μελλοντικά αναδυόμενες τεχνολογίες στις τέχνες και την επιστήμη και η 70ετής εμπειρία της Ν. Κορέας, η οποία εφάρμοσε τη σχετική πολιτική υπό τον τίτλο Hallyu ή όπως είναι γνωστή στους οικονομικούς αναλυτές “The Korean Wave”. Η στρατηγική εφαρμόστηκε πιλοτικά σε Αθήνα, Πήλιο και Ναύπλιο το 2019 με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις περιοχές εγκατάστασης. Μόνο σε διάστημα 14 ημερών δοκιμαστικής λειτουργίας παιχνιδιού στο Πήλιο, εξασφαλίστηκαν κέρδη στην πρωτογενή και δευτερογενή οικονομία ύψους σχεδόν 150 χιλ. ευρώ. Στην Αθήνα, η στρατηγική ενσωματώθηκε σε δύο προγράμματα (αναβίωση δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και αναβίωση πλατείας Θεάτρου στο ιστορικό κέντρο) με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί success story σε ό,τι αφορά στην ολιστική διαχείριση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας.

H σύμπραξη, η οποία αποτελείται μέχρι στιγμής από τις MTC Group, INNOVATHENS powered by Samsung της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Creators of Cosmos S.M.P.C. και 360 Points of View, θα επιχειρήσει την ανάπτυξη της σχετικής εργαλειοθήκης σε Δήμους και Περιφέρειες, ενώ ήδη επιχειρεί σχετικές συνέργειες και με χώρες του εξωτερικού όπως η Κορέα, η Ιαπωνία, η Γκάνα, η Γαλλία, οι ΗΠΑ.