ΠΟΤ: Διαγωνισμός Startup για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης

Nέο διαγωνισμό Startup λανσάρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού με σκοπό να αναδείξει καινοτόμες πρωτοβουλίες που έχουν τη δυναμική να διευρύνουν τη συμβολή του τουρισμού στην αειφόρα ανάπτυξη.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στις ενέργειες του ΠΟΤ, του τουριστικού σκέλους των Ηνωμένων Εθνών, να ηγηθεί των προσπαθειών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG) και ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Αειφόρα Ανάπτυξη που διεξάγεται με την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC).

Ο διαγωνισμός οργανώνεται σε συνεργασία με την Wakalua, τον κόμβο καινοτομίας του οργανισμού Globalia, και έχει ισχυρή στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα (Advanced Leadership Foundation, Amadeus, Amazon Web Services Activate, BBVA, ClarkeModet, The Far Co, Globant, Google, IE University, Mastercard, Mentor Day, Plug and Play και Telefónica).

Δεν είναι ανοικτός μόνο για καινοτόμες πρωτοβουλίες στον κλάδο του τουρισμού αλλά οποιεσδήποτε Startups από όλο τον κόσμο, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις…

- Είναι καινοτόμες και παρέχουν λύσεις προστιθέμενης αξίας

-Βασίζονται στην αειφορία

-Είναι επεκτάσιμες, με δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης και δυναμικό να εφαρμοστούν σε εταιρείες και προορισμούς (χώρες, περιοχές)

-Είναι startup σε αρχικό στάδιο ή Series A

-Διαθέτουν δοκιμασμένο πιλότο και επιχειρηματικό πλάνο

-Έχουν επιταχυνθεί στο παρελθόν

-Έχουν ολοκληρωμένη ομάδα πλήρους απασχόλησης

Οι 17 πιο ξεχωριστές startups, μία για κάθε Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης, θα έχουν στήριξη στην αναβάθμισή τους και θα κάνουν τη διαφορά στο μέλλον των προορισμών.

Ο ΠΟΤ θα παρουσιάσει τις καλύτερες ιδέες στα κράτη-μέλη του, σε Συνεργαζόμενα Μέλη και επενδυτές, προσφέροντάς τους μια μοναδική δυνατότητα δικτύωσης.

Οι αιτήσεις είναι ανοικτές και θα κλείσουν στις 20 Σεπτεμβρίου του 2020. Οι startups που θα κερδίσουν θα ανακοινωθούν το Νοέμβριο.