WomenOnTop: Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη της Google

Μια νέα σειρά εργαστηρίων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, από το WomenOnTop, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, με την υποστήριξη της Google και με στόχο την επιχειρηματική ενδυνάμωση των γυναικών της ελληνικής περιφέρειας. Πρώτοι σταθμοί, από 13 έως 15 Δεκεμβρίου, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη.

Το BusinessCampontour του WomenOnTop, που ξεκινάει φέτος με την υποστήριξη της Google,είναι μια σειρά από εργαστήρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, για γυναίκες που ζουν εκτός Αθήνας και θέλουν, σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει να χτίζουν τη δική τους επιχείρηση.

Το Business Camp on tour του Women On Top απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν να ανακαλύψουν το επιχειρηματικό τους όραμα, να αξιολογήσουν αν είναι έτοιμες να γίνουν επιχειρηματίες, να ενημερωθούν για πιθανές πηγές χρηματοδότησης, καθώς και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εργαλεία, που θα τις βοηθήσουν να υποστηρίξουν, να αναπτύξουν και να προωθήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια (και τον εαυτό τους).

Η σειρά εργαστηρίων υποστηρίζεται από τη Google μέσω του Grow With Google, που παρέχει δωρεάν εκπαίδευση, προϊόντα και εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για να βοηθούν τους ανθρώπους να βρίσκουν δουλειές, να προωθούν την καριέρα τους ή να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους.Στην Ελλάδα, το Grow With Google εφαρμόζεται μέσα από το Grow Greek Tourism Online, ένα πρόγραμμα παροχής δωρεάν συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τις τουριστικές επιχειρήσεις, σχετικά με ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία - όχι μόνο της Google αλλά και άλλων εταιρειών του χώρου - έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο αποτελεσματικά για να προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα, έχουν εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα πάνω από 120.000 άνθρωποι.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κάνουν αίτηση για να συμμετάσχουν, εντελώς δωρεάν χάρη στην υποστήριξη της Google, σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια του WoTBusinessCampontour, με έμπειρους/ες εκπαιδευτές/τριες του WomenOnTop και της Google, και έτσι να κάνουν πράξη τα επιχειρηματικά όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Αλλά όχι μόνο αυτό: τα εργαστήρια του WoTBusinessCampontour θα δώσουν στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να δικτυωθούν, να αντλήσουν έμπνευση και υποστήριξη από μία κοινότητα γυναικών από όλη την Ελλάδα, που αναζητούν το καλύτερο κάθε στιγμή -και όλα αυτά χωρίς να δυσκολευτούν να απαντήσουν στο ερώτημα "Μα πού να αφήσω τα παιδιά;" (αν έχουν): σε όλα τα εργαστήρια του WomenOnTop προσφέρεται δημιουργική απασχόληση για τους μικρούς συμμετέχοντες (2-12 ετών) για όση ώρα η μαμά τους βελτιώνει τις δικές της (αλλά και τις δικές τους) προοπτικές.

Μερικές από τις θεματικές που θα συμπεριλαμβάνει το WoTBusinessCamponTour:

- Το όραμα και το επιχειρηματικό σου “γιατί;”

- Είσαι έτοιμη να γίνεις επιχειρηματίας;

- Πηγές χρηματοδότησης για μικρές επιχειρήσεις

- Στρατηγικός σχεδιασμός για όλα τα στάδια μιας επιχείρησης

- Pitching: πώς να παρουσιάζεις και να πείθεις για τις ιδέες σου αποτελεσματικά;

- Branding και networking για την επιχείρησή σου

- Τα βασικά του web development

- Digital & Social media marketing

… και πολλά άλλα.

Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του WomenOnTop, δήλωσε: “Μέσα από τις πρωτοβουλίες του WoT για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών στην Αθήνα, μας έχει γίνει απόλυτα σαφές ότι στην ελληνική περιφέρεια υπάρχουν πολλές ανήσυχες και γεμάτες έμπνευση γυναίκες που χρειάζονται μόνο την κατάλληλη καθοδήγηση και τα εργαλεία για να κάνουν πραγματικότητα τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά τους όνειρα. Γι’ αυτό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που, φέτος, με την υποστήριξη της Google, θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι επιμόρφωσης, δικτύωσης και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες σε όλη την Ελλάδα”.

H Μαρία Φουντά, Διευθύντρια Marketing της Google για την Ελλάδα, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έναρξη του Business Camp on tour του Women On Top, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Grow with Google. Είναι μια ευκαιρία να στηρίξουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, με την παροχή δωρεάν προϊόντων και εργαλείων, καθώς και με την εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, που συμβάλουν στην εξεύρεση εργασίας, την προώθηση της καριέρας και την ανάπτυξη προσωπικών επιχειρήσεων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την εφαρμογή του αντίστοιχου προγράμματος της Google, Grow Greek Tourism Online, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη εκπαιδευτεί πάνω από 120.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, σε δεξιότητες σχετικές με τον τουριστικό κλάδο, μας δείχνει ότι μέσα από τέτοιες, δυναμικές δράσεις μπορούν να επιτευχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα».

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αιτήσεις συμμετοχής στο WoTBusinessCamp της Θεσσαλονίκης ή της Πάτρας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Πληροφορίες

Πότε: Παρασκευή 13/12, 17.00-20.00, Σάββατο & Κυριακή 14-15/12, 10.00-17.00

Πού: Θεσσαλονίκη (Κήπος Σεμινάρια, Ορφανίδου 6) και Πάτρα (POS4work - coworkingspace, Γούναρη 69)

Δήλωσε συμμετοχή εδώ για τη Θεσσαλονίκη και εδώ για την Πάτρα.

Το WomenOnTop είναι ένας οργανισμός με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την ισότητα στην αγορά εργασίας. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχειδημιουργήσει πάνω από 2350 συνεργασίες mentoring και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 700 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά όσων από αυτές είναι μητέρες.

Παράλληλα παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σεεπιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν πράξη την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισορροπίας επαγγελματικής/προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους τους.