“Fashion & Luxury Law & Business”: Σεμινάριο για τη βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας

Το LoveGreece.Com, η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, παραμένει πιστό στο όραμά του για την ανάδειξη της δημιουργικότητας και της αξίας των Ελλήνων σε Ελλάδα και εξωτερικό στηρίζοντας ως Χορηγός Επικοινωνίας το Σεμινάριο “Fashion & Luxury Law & Business” by Tailored, που διοργανώνεται στην Αθήνα στις 1-2 Νοεμβρίου 2019.

Έπειτα από μια σειρά πολύ επιτυχημένων δράσεων και τη διοργάνωση τριών θεματικών που αφορούσαν το Κόσμημα, τη Μόδα και τη Γαστρονομία, το φθινόπωρο του 2019 το LoveGreece.Com επέλεξε να υποστηρίξει και να προβάλει για ακόμη μία φορά μέσα από την πλατφόρμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους επιχειρηματικά κλάδους της χώρας, εκείνον της Μόδας.

Πιο συγκεκριμένα η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη είναι Χορηγός Επικοινωνίας του Σεμιναρίου “Fashion & Luxury Law & Business” by Tailored το οποίο τελεί υπό την αιγίδα των Οργανισμών Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Greek eCommerce Association (GRECA), καθώς και της Ένωσης Σηματούχων Εταιρειών (ΕΣΗΜΕΤ).

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει διαδραστικό χαρακτήρα με ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και απευθύνεται σε σχεδιαστές, εμπόρους, επιχειρηματίες, δικηγόρους, managers, fashion και beauty bloggers, φωτογράφους, e-shops, marketing specialists, business strategists, e-business consultants, YouTubers, event planners, εκδότες ηλεκτρονικών και έντυπων περιοδικών και σε όλους όσοι εμπλέκονται με τον κλάδο της Μόδας, της Ομορφιάς και της Πολυτέλειας. Στόχος του “Fashion & Luxury Law & Business” by Tailored είναι να παρέχει πρακτικά εφόδια σε όσους δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, σε δικηγόρους που εξειδικεύονται στο Δίκαιο Μόδας και Πολυτέλειας, σε επιχειρηματίες και σχεδιαστές, προσφέροντας παράλληλα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία της Μόδας και της Πολυτέλειας.

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τα ηλεκτρονικό εμπόριο, brand management, προσωπικά δεδομένα, artificial intelligence και νέες τεχνολογίες, διανοητική ιδιοκτησία, business strategy, product development, project finance, διαφήμιση, digital marketing και influencers, εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις και δικαιώματα φωτογράφων.

Πλήθος καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων εισηγητών, τόσο από τον τομέα του Fashion & Luxury όσο και από τον κλάδο της Νομικής Επιστήμης, θα δώσουν το “παρών” μεταφέροντας την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους, ανοίγοντας ανοίγοντας έναν δημιουργικό διάλογο με τους συμμετέχοντες. Μεταξύ των εισηγητών βρίσκονται οι Luca Calvani (Actor | Creative Director), Έλις Κις (Δημοσιογράφος, Fashion Features Director, Vogue Greece), Γιώργος Ελευθεριάδης (Director YE Fashion Studio), Ida Palombella (Head of IP & Technology at Deloitte Legal Italy | Fashion law specialist), Sara Balice (Lawyer | Senior Associate | Intellectual Property | Herbert Smith Freehills), Κατερίνα Μαργαριτοπούλου (Administrative & Marketing Coordinator - MINAS Designs), Μαρίνα Βασιλαρά (Global Communication Director APIVITA - Member of Puig Group), Κοσμάς Κουμιανός (Φωτογράφος).

Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη

Η ιστορία του ιδρύματος ξεκινά το 1988, με τη διοργάνωση του 1ου Συμποσίου Τέχνης στο ξενοδοχείο Minos Beach art hotel, όπου 32 γλύπτες διεθνούς φήμης, φιλοτέχνησαν έργα εμπνευσμένα από το περιβάλλον και μετέτρεψαν τον κήπο του ξενοδοχείου σε ένα αληθινό υπαίθριο μουσείο. Με τα Συμπόσια Τέχνης που ακολούθησαν (1990, 1993) και με το πέρασμα του χρόνου, το Ίδρυμα δημιούργησε μία πολύτιμη συλλογή σύγχρονης τέχνης, η οποία περιλαμβάνει έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως οι Νίκος Αλεξίου, Magdalena Abakanowicz, Κώστας Βαρώτσος, Γιώργος Γυπαράκης, Θεόδωρος, Βλάσσης Κανιάρης, Ρένα Παπασπύρου, Τάκις, Κώστας Τσόκλης.

Απότοκο των Συμποσίων Τέχνης υπήρξε η δημιουργία του Ιδρύματος το 1993, το οποίο η κυρία Τζίνα Μαμιδάκη ονόμασε, προς τιμήν των γονέων της, Ίδρυμα Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη.

Το ανοιχτό μουσείο του Minos Beach art hotel διαθέτει αυτή τη στιγμή μια σειρά σημαντικών έργων εξωτερικού χώρου, εμπνευσμένα από το υπάρχον περιβάλλον αλλά και από θεματολογίες ευρύτερου ενδιαφέροντος, που είναι προσβάσιμη τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο και στο ευρύ κοινό.

Στόχος του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί, είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, η προβολή και υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, η αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των δεσμών τουρισμού και πολιτισμού.

Λίγα λόγια για το LoveGreece.com

Με αφετηρία την πίστη στον δυναμισμό και στη δημιουργικότητα του ελληνικού πνεύματος και κεντρικό μήνυμα «We believe, we can», το Lovegreece.com αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, η οποία έχει στόχο την προβολή επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που κινούνται στους άξονες της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα από επιχειρηματικά φόρουμ, εκθέσεις, συνέδρια, networking events, καθώς και συνεντεύξεις και μικρά ντοκιμαντέρ στο διαδίκτυο, το Lovegreece.com δίνει βήμα στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να παρουσιάσει το έργο και τα μελλοντικά σχέδιά του.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την κα Τζίνα Μαμιδάκη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, το οποίο παραμένει προσηλωμένο στην προσφορά στην ελληνική κοινωνία, μέσα από δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο φορέας δίνει φωνή σε επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες, δημιουργούς και ειδικούς να παρουσιάσουν το ταλαντούχο και καινοτόμο δυναμικό της. Με το ήθος και το όραμά τους, συνιστούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα μας που αξίζει να αναδειχθεί στο εξωτερικό. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την εντιμότητα και το βαθμό δημιουργικότητας, καινοτομίας, εξωστρέφειας και αυθεντικότητας των εγχειρημάτων τους, γνωρίσματα που αποδίδουν προστιθέμενη αξία σε μια συντονισμένη και συστηματική δραστηριότητα.