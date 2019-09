Ελληνική υποψηφιότητα στα βραβεία Προορισμού Αειφόρου Πολιτιστικού Τουρισμού 2019

Ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ για τα βραβεία Προορισμού Αειφόρου Πολιτιστικού Τουρισμού 2019 (Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2019), στις 8 κατηγορίες βραβείων, σε μία εκ των οποίων έχει παρουσία και η Ελλάδα.

Πρόκειται για τη διακρατική Πολιτιστική Διαδρομή Τουρισμού, ‘Argonauts’ return’, που βασίζεται στην Άυλη Κληρονομιά της Μυθολογίας, της Ποίησης, της Λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών, της Argonautica Network, η οποία είναι υποψήφια στην κατηγορία «Διακρατικά θεματικά προϊόντα τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών διαδρομών».

Οι υπόλοιποι φιναλίστ στην κατηγορία είναι οι ακόλουθοι...

-‘Iron Curtain Trail’ – Euro Velo 13 as official Cultural Route of the Council of Europe | By Investment and Development Agency of Latvia, Λετονία

-‘Via Francigena’ – the cultural route of slow tourism and sustainable development | By European Association of Francigena Ways – carrier network of the Council of Europe, Ιταλία.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου στη Γρανάδα της Ισπανίας.

Οι φιναλίστ επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των ECTN, Europa Nostra, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού, NECSTouR και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από συνολικά 55 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 19 χώρες.