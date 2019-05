Βραβείο για την Ελλάδα στα Europa Nostra Awards 2019

Κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση πολιτισμού απένειμαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra στο Greek Paths of Culture, ένα πρότζεκτ της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), στο πλαίσιο των Europa Nostra Awards 2019.

Το Greek Paths of Culture απέσπασε βραβείο στην κατηγορία Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού στοχεύει να δώσει νέα ζωή σε αρκετά μονοπάτια φυσικού κάλλους και ιστορικής σημασίας, με το πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού». Το Πρόγραμμα ιδρύθηκε σε εποχή κρίσης, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της προώθησης του περιπατητικού τουρισμού.

Πολίτες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κοσμο μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά για την ανάδειξη του νικητή του Public Choice Award εδώ.

Δείτε όλα τα βραβεία που απονεμήθηκαν για το 2019...

Κατηγορία Διαφύλαξης

▪ Castle of Montreuil Bonnin, Γαλλία

▪ Fortified Settlement of Mutso, Γεωργία

▪ Chapel of the Holy Shroud, Τορίνο, Ιταλία

▪ Cathedral of Saint Bavo, Haarlem, Ολλανδία

▪ The Queen Louise Adit Complex, Zabrze, Πολωνία

▪ Pavilion for the Presentation of Archaeological Remains, Celje, Σλοβενία

▪ Lithica Quarry of s’Hostal, Menorca, Ισπανία

▪ Oratory of the Partal Palace in the Alhambra, Granada, Ισπανία

▪ The Portal of Glory, Santiago de Compostela, Ισπανία

▪ Medieval Tithe Barn, Ingatorp, Σουηδία

▪ Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Wales, Ην. Βασίλειο

Κατηγορία έρευνα

▪ Solak 1: a Model of Predictive Archaeology, Αμενία/Ιταλία

▪ VERONA: Van Eyck Research in OpeN Access, Βέλγιο

▪ RomArchive - Digital Archive of the Roma, Γερμανία

Κατηγορία αποκλειστικών υπηρεσιών

▪ VVIA - Flemish Association for Industrial Archaeology, Βέλγιο

▪ Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway, Νορβηγία

Κατηγορία Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

▪ TUMO Center for Creative Technologies, Yerevan, Αρμενία

▪ History Radar 1938, Vienna, Αυστρία

▪ Betina Museum of Wooden Shipbuilding, Κροατία

▪ Monument Europe, Γερμανία

▪ Stewards of Cultural Heritage, Γερμανία

▪ Greek Paths of Culture, Αθήνα, Ελλάδα

▪ Commonlands: Cultural Community Mapping in Alpine Areas, Parco Nazionale Val Grande, Ιταλία

▪ Le Dimore del Quartetto, Milan, Ιταλία

▪ A Place at the Royal Table, Warsaw, Πολωνία

Βραβείο Europa Nostra απονεμήθηκε και σε επίτευγμα πολιτιστικής κληρονομιάς σε ευρωπαϊκή χώρα που δεν μετέχει στο πρόγραμμα EU Creative Europe.

Κατηγορία Διαφύλαξης

▪ Boğaziçi University Gözlükule Excavation Research Center, Tarsus, Τουρκία

Κατηγορία αποκλειστικών υπηρεσιών

▪ Mr. Léonard Gianadda, Martigny, Ελβετία