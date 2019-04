Πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας «VentureGarden – Helping People Grow Ideas»

Την έναρξη του κύκλου του προγράμματος προώθησης επιχειρηματικότητας «VentureGarden – Helping People Grow Ideas» στην Αθήνα από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD) ανακοίνωσε το Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Όπως επισημαίνεται, το πρόγραμμα αφορά ανθρώπους με όραμα και αφοσίωση, που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα ή να εξελίξουν την ήδη υπάρχουσα επιχείρησή τους.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου

Έναρξη μαθημάτων: 6 Μαΐου

Tο VentureGarden είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να συμμετέχουν σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό δίκτυο και να λάβουν πρακτική εκπαίδευση. Υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ΑCT), μέλος του Ανατόλια αντίστοιχα.

Συμπληρώνοντας 5 χρόνια λειτουργίας, το πρόγραμμα VentureGarden δέχεται αιτήσεις για τον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρηματιών στην Αθήνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Αθήνα από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD), το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba.

Οι αιτήσεις για τον κύκλο του εντατικού προγράμματος μαθημάτων έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στο www.venturegarden.gr. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου 2019. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου 2019 στην Αθήνα, με διάρκεια πέντε εβδομάδων.

Το VentureGarden απευθύνεται σε ανθρώπους με όραμα και αφοσίωση, οι οποίοι φιλοδοξούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση ή εξελίσσοντας την ήδη υπάρχουσα εταιρεία τους. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά το οποίο οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από επαγγελματίες του χώρου, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα ελληνικά.

Το VentureGarden ξεκινά με μία εντατική και στοχευμένη εκπαιδευτική περίοδο διάρκειας 5 εβδομάδων, η οποία φέρνει τους συμμετέχοντες σε επαφή με τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Μετά την ολοκλήρωση της εντατικής περιόδου μαθημάτων, γίνεται επιλογή των συμμετεχόντων, οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία mentoring διάρκειας 2 μηνών.

Ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.500 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων οι 910 επελέγησαν για να παρακολουθήσουν τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των κύκλων, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν συνολικά 860 ώρες μαθημάτων. 310 καθηγητές και μέντορες προσέφεραν στους συμμετέχοντες συμβουλευτική και ουσιαστική υποστήριξη, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους δημιουργικότητα σε απτά αποτελέσματα. Μέχρι και σήμερα, περισσότερες από 1.100 ώρες υποστηρικτικής καθοδήγησης έχουν προσφερθεί στους συμμετέχοντες του VentureGarden. Ιδρυτικός και αποκλειστικός δωρητής για τα 5 πρώτα χρόνια του προγράμματος υπήρξε η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative).

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμπληρώσετε την αίτηση επισκεφτείτε το www.venturegarden.gr