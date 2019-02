ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για τη διοργάνωση εκδηλώσεων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 4 εκδηλώσεων και σχεδίασης, εκτύπωσης και προώθησης συνοδευτικού διαφημιστικού/ενημερωτικού υλικού.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 39.700 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Continuity of care in MEtabolic diseases through modern TECHnology» και ακρωνύμιο COMETECH, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ. σε αίθουσα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.