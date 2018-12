Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διαγωνισμός για οδικά ταξίδια

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και πραγματοποίησης οδικών ταξιδιών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region - HELIX».

Η πρόσκληση αφορά στη διοργάνωση 4 οδικών ταξιδιών για 40 συνολικά άτομα και ενός συνοδού (μέλους της ομάδας Έργου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Το έργο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας -τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά- και έχει προϋπολογισμό 13.900 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι και την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στις 14.00.