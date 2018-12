Στη Ελλάδα η απονομή των Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards 2019

Στη Λίμνη Βουλιαγμένης θα διεξαχθεί η 7η ετήσια απονομή βραβείων του καταξιωμένου Διεθνούς Οργανισμού Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA) γνωστά και ως «Τα Όσκαρ της Πολυτέλειας» Oscars of Luxury", στις 5 Οκτωβρίου του 2019.

Η τελετή απονομής του 2017 είχε διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου στο Ecali Club, αναδεικνύοντας τους νικητές του σήματος αριστείας των βραβείων, Signum Virtutis.

Η Seven Stars Media Corporation, διοργανώτρια των Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, για να τιμήσει αυτό το ξεχωριστό γεγονός της απονομής του 2019, παρουσιάζει το νέο λογότυπο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αναγνώρισή της από όλους τους υποψηφίους, τους συνεργάτες και τους νικητές των βραβείων σε όλο τον κόσμο.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα 2019 SSLHLA ξεκινούν αύριο, 6 Δεκεμβρίου, μέσα από την ιστοσελίδα των βραβείων.

Η μοναδικότητα της λίμνης Βουλιαγμένης είναι τόσο απαράμιλλη όσο και ιδανική για αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γιάννη Γεωργακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ecali Club, για την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των οργανώσεών μας και για το κοινό μας όραμα για τη βιομηχανία καθώς και για τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ο πρόεδρος και ιδρυτής της Seven Stars Media Corporation και των SSLHLA, Khalil El-Mouelhy.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ecali Club, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμας που ήμασταν ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα για τη φιλοξενία των διασημότερων βραβείων φιλοξενίας και lifestyle παγκοσμίως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Khalil El-Mouelhy-Πρόεδρο, Πρόεδρο / Ιδρυτή της SSLHLA και την κ. Nicola, Διευθύνουσα Σύμβουλο / Συνιδρύτρια της SSLHLA για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που έδειξαν. Η τεράστια επιτυχία της συνεργασίας μας βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με έναν από τους στρατηγικούς μας στόχους, τα γεγονότα υψηλού επιπέδου, επιδεικνύοντας την ηγετική μας θέση στην αγορά.

Έχουμε κατορθώσει εδώ και δεκαετίες να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην ψυχαγωγία, με υψηλού επιπέδου επισκέπτες, καλό περιβάλλον και ποιοτική γαστρονομία. Ο συνδυασμός του μύθου του Ecali Club και της γοητείας των SSLHLA, δημιουργούν ελκυστικές ιδέες. Είμαι επίσης πολύ ευτυχής για τη συνέχιση της συνεργασίας μας και για το γεγονός ότι η λίμνη Βουλιαγμένης θα είναι ο χώρος φιλοξενίας των βραβείων για το 2019».

Από το 2012, τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards σημειώνουν μεγάλη επιτυχία μέσω της δέσμευσής τους απέναντι στους υποψήφιους και του νικητές, το μοναδικό τους σύστημα και τα ετήσια γκαλά σε όλο τον κόσμο.

Τα SSLHLA, τα οποία εστιάζουν αυστηρά στην πολυτελή φιλοξενία και lifestyle, δίνουν τη δυνατότητα στα τουριστικά brand να παρουσιάσουν τους τομείς αριστείας τους, την ποιότητα και τα επιτεύγματά τους.