Tripadvisor: Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες απογειώνουν τη ζήτηση για διακοπές παγκοσμίως

Οι εμβολιασμοί αυξάνουν τη ζήτηση για καλοκαιρινές διακοπές σε παγκόσμια κλίμακα, με τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες να είναι πιο πιθανό να κάνουν διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας και να έχουν αυξημένες δαπάνες σε σύγκριση με τους μη εμβολιασμένους.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα της Tripadvisor με τίτλο «A Shot in The Arm for Travel? Examining the Vaccine's Impact on Leisure Travel Demand» που επιδιώκει να αναδείξει τις ανερχόμενες τάσεις στα ταξίδια παγκοσμίως συγκρίνοντας ανάλυση των δεδομένων συμπεριφοράς των ταξιδιωτών στην πλατφόρμα με την καταναλωτική διάθεση που καταγράφεται σε έρευνα σε 6 μεγάλες διεθνείς αγορές.

Οι ταξιδιώτες σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο όπου οι εμβολιασμοί έχουν καλύψει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθοδηγούν την τουριστική ανάπτυξη.

Αντίθετα, οι ταξιδιώτες από χώρες όπου τα εμβολιαστικά προγράμματα είναι λιγότερο ανεπτυγμένα και επικρατούν νέες παραλλαγές του ιού, ιδιαίτερα στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, παρουσιάζουν μικρότερη ανάκαμψη στη ζήτηση για ταξίδια αναψυχής.

Αναλυτικότερα, η έρευνα της Tripadvisor έδειξε…

Το εμβόλιο έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζήτηση διαμονής. Στις χώρες όπου ο ρυθμός διάθεσης του εμβολίου είναι πιο προχωρημένος, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει βραχυπρόθεσμη αύξηση της τουριστικής ζήτησης, ενώ μια πιο σιωπηρή εικόνα ανάκαμψης εμφανίζεται σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού:

Οι μισοί (51%) εκ των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ σχεδιάζουν να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές κάπου στις ΗΠΑ και σχεδόν το ένα τέταρτο (22%) σκοπεύουν να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές στο εξωτερικό.

Οι εβδομαδιαίες αναζητήσεις ξενοδοχείων στις ΗΠΑ συνεχίζουν να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις ταξιδιωτικής πρόθεσης. Την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου 2021, οι αναζητήσεις σε ξενοδοχεία ήταν σε υψηλότερα επίπεδα από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή από την έναρξη της πανδημίας.

Από την αρχή του 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση των αναζητήσεων για ξενοδοχεία στην Tripadvisor, ενώ στην Αυστραλία - η οποία ξεκινά τους χειμερινούς μήνες – οι αναζητήσεις παραμένουν σε σταθερά επίπεδα.

Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες αποτελούν βασικό παράγοντα της ζήτησης - το ένα τρίτο (32%) των εμβολιασμένων ταξιδιωτών παγκοσμίως είπε ότι είχαν κάνει κράτηση για διακοπές εσωτερικού, εκ των οποίων το 80% συμφώνησε ότι το εμβόλιο ήταν παράγοντας στην απόφασή τους να κάνουν κράτηση. Συγκριτικά, λιγότερο από το ένα πέμπτο (19%) των μη εμβολιασμένων ταξιδιωτών είχε ήδη κάνει κράτηση για ταξίδι εσωτερικού.

Από όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, σχεδόν οι μισοί (48%) εκείνων που προγραμματίζουν ταξίδι εσωτερικού περιμένουν να λάβουν τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου πριν από την κράτηση.

Η διάθεση των εμβολίων προσφέρει επίσης ώθηση στην εστίαση και στις εμπειρίες:

Την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου του 2021, οι εβδομαδιαίες αναζητήσεις για εστιατόρια στις ΗΠΑ στην Tripadvisor ήταν περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τότε που ξεκίνησε η πανδημία και οι αναζητήσεις για εμπειρίες βρίσκονταν ήδη κοντά στα επίπεδα της περυσινής υψηλής σεζόν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία είχαν ανοδική πορεία στις αναζητήσεις εστιατορίων στην Tripadvisor τον Απρίλιο, ενώ οι αναζητήσεις για φαγητό ξεπέρασαν τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Μεταξύ των εμβολιασμένων ταξιδιωτών που ρωτήθηκαν παγκοσμίως, το 41% δήλωσε ότι αισθάνεται πιο σίγουρο για να δειπνήσει σε εσωτερικούς χώρους, το 25% για να επισκεφθεί ένα μουσείο και το 23% για να επισκεφθεί θεματικό πάρκο.

Ο εσωτερικός τουρισμός κυριαρχεί στις αναζητήσεις ταξιδιών για την περίοδο αιχμής, αλλά για την μετέπειτα περίοδο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν ήδη ενεργά διεθνή ταξίδια:

Την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, οι ταξιδιώτες που σχεδίαζαν καλοκαιρινές διακοπές στην Tripadvisor αναζητούσαν διακοπές εσωτερικού. Το 75% των αναζητήσεων διακοπών παγκοσμίως για τον Ιούνιο αφορούσε προορισμούς του εσωτερικού, καθώς και το 67% των αναζητήσεων για τον Ιούλιο και το 62% για τον Αύγουστο.

Ωστόσο, για ταξίδια που έχουν προγραμματιστεί αργότερα μέσα στο έτος, οι αναζητήσεις διεθνών ξενοδοχείων στην Tripadvisor αποτελούσαν την πλειονότητα των ταξιδιών που προγραμματίστηκαν από τον Νοέμβριο του 2021 και μετά.

Η αναβίωση του αστικού τουρισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι προορισμοί πόλης επανεμφανίζονται ως οι διακοπές επιλογής των εμβολιασμένων ταξιδιωτών:

Από τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές το 2021, σχεδόν το ένα τρίτο (32%) δηλώνουν ότι αισθάνονται πιο σίγουροι να κάνουν διακοπές σε αστικό κέντρο ως αποτέλεσμα της λήψης τουλάχιστον μιας δόσης του εμβολίου.

Περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) των εμβολιασμένων στις ΗΠΑ προγραμματίζουν διακοπές πόλης το 2021, σε σύγκριση με λιγότερο από το ένα τέταρτο (24%) των μη εμβολιασμένων στις ΗΠΑ. Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί με τις περισσότερες αναζητήσεις στις ΗΠΑ στην Tripadvisor (βάσει ερωτημάτων ιστότοπου την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου 2021) περιλάμβαναν αγορές όπως η Νέα Υόρκη, το Ορλάντο και το Λας Βέγκας.

Κατά μέσο όρο, οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερα και να κάνουν διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας από τους μη εμβολιασμένους ταξιδιώτες:

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 22% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να κάνουν μεγαλύτερο ταξίδι από ό, τι θα είχαν κάνει πριν από την πανδημία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% των εμβολιασμένων ερωτηθέντων.

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, σχεδόν οι μισές (46%) από τις διεθνείς αναζητήσεις στην Tripadvisor για διαμονή αφορούσαν διαμονή έξι ημερών και άνω.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) των εμβολιασμένων ταξιδιωτών σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερα στο επόμενο ταξίδι τους σε σύγκριση με όσα ξόδευαν για ταξίδια πριν από την πανδημία, ενώ μόνο το ένα πέμπτο (20%) όσων δεν εμβολιάστηκαν θα κάνουν το ίδιο.

Στις ΗΠΑ συνολικά, το σαράντα τοις εκατό (40%) των ταξιδιωτών που ερωτήθηκαν δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερα στο επόμενο ταξίδι τους.