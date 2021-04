Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - IOBE διοργανώσαν την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και ώρα 17.00 – 18.30 τη διαδικτυακή εκδήλωση: "Building back better: Outlook for the European and Greek Economy".

Την εκδήλωση άνοιξε με εισαγωγικό χαιρετισμό η Gallina Andronova Vincelette, World Bank Group Country Director, European Union, η οποία επισήμανε ότι η ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19 προσφέρει μια οικονομική ευκαιρία για την Ελλάδα να αναπτυχθεί καλύτερα. Συνέχισε λέγοντας ότι «Προσδοκούμε στη συνέχιση της συνεργασία μας με τις αρχές και τη στήριξη των θεσμικών προσπάθειών τους για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ζωντανή και χωρίς αποκλεισμούς που να προσφέρει οφέλη για όλη την κοινωνία».

Ακολούθησε η παρουσίαση της Έκθεσης: “World Bank - Europe and Central Asia Regional Economic Update: Data, Digitalization, and Governance”, από την Asli Demirgüç-Kunt, Επικεφαλής Οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Στο πλαίσιο της παρουσίασής της, επισήμανε ότι «Η πανδημία οδήγησε σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας για τους φτωχούς και τους ευάλωτους, επηρεάζοντας τους χαμηλά ειδικευμένους εργαζόμενους, τις γυναίκες και τους νέους δυσανάλογα περισσότερο. Μια ανθεκτική ανάκαμψη θα πρέπει επίσης να είναι μια ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς».

Ακολούθησε ευρύτερη συζήτηση για τις τάσεις και τις προοπτικές στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία μετά την πανδημία. Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «Η συνεργασία του ΟΑΕΔ με τα Πανεπιστήμια θα συμβάλλει στην παροχή κατάρτισης υψηλού επιπέδου. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας».

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κ. Γιάννης Ρέτσος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι "Φέτος είναι μια υβριδική χρονιά. Το τέλος της πανδημίας σηματοδοτεί την αρχή της επόμενης μέρας με ποιοτική αλλαγή και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η πολιτική ανάκαμψης πρέπει να γίνει με εποικοδομητική συνεργασία. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε με τις προτάσεις και τις ιδέες μας στον μετασχηματισμό του τουρισμού".

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλειος Ψάλτης, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, ύψους €72 δισ., προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία - όχι μόνο να ξεπεράσουμε τους κραδασμούς της πανδημίας - αλλά κυρίως να επιτύχουμε τον οικονομικό,

τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, αφήνοντας μία και καλή πίσω τα κακώς κείμενα της υπερδεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε. Συνέχισε λέγοντας ότι το τραπεζικό σύστημα καλείται να επιλέξει τα βιώσιμα και πλέον αποδοτικά επενδυτικά σχέδια, να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και, βεβαίως, να συνδράμει στη διαμόρφωση του νέου οικοσυστήματος που θα στηρίξει την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Επισήμανε ότι «Στην Alpha Bank η προετοιμασία μας έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες και, με οδηγό την μακρά μας εμπειρία στο αντικείμενο, είμαστε ήδη έτοιμοι για να υποστηρίξουμε, όπως πράξαμε και στο παρελθόν, εμβληματικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Στόχος μας στην Alpha Bank δεν είναι απλώς να παρέχουμε άριστες τραπεζικές λύσεις αλλά να συμβάλλουμε ώστε όλοι μαζί να πάμε μπροστά!».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νίκος Βέττας, ο οποίος απευθυνόμενος στους συνομιλητές, διερωτήθηκε πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, ιδίως υψηλών αμοιβών, εάν το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την επανεκκίνηση της οικονομίας, και ποιος πρέπει να είναι ο ποιοτικά αναβαθμισμένος ρόλος του τουρισμού στο νέο αναπτυξιακό της υπόδειγμα. Συνέδεσε επίσης τις προοπτικές της οικονομίας με τις παγκόσμιες τάσεις.