ITB Berlin NOW | Η πιστοποίηση αειφορίας μπορεί να αυξήσει τα έσοδα των ξενοδοχείων;

Το βαθμό στον οποίο η πιστοποίηση αειφορίας μπορεί να αυξήσει τα έσοδα των ξενοδοχείων συζητήθηκε σε πάνελ που οργανώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου της ITB Berlin NOW, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των ITB Berlin, Fachhochschule des Mittelstands και InfraCert Institute for Sustainable Development in the Hotel Industry.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lindner Hotels AG και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Γερμανίας (IHA), Otto Lindner, εφαρμόζει αρχές αειφορίας στην αλυσίδα ξενοδοχείων του για πολλά χρόνια. Το 2019 είχε πιστοποιήσει ολόκληρη την αλυσίδα με Πράσινο Σήμα. «Υιοθετώντας οικολογική συνείδηση είμαστε επίσης μια επιτυχημένη επιχείρηση», είπε. Για να συνεχιστεί αυτό, κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να διαμορφώσουν τις προοπτικές για τη βιομηχανία του. Ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «Είμαστε το ασφαλέστερο μέρος επιβίωσης από μια πανδημία, αλλά παραμένουμε έξω στο κρύο».

Ο διευθυντής του Landhotel Saarschleife Mettlach-Orscholz και πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Ξενοδοχειακών και Εστιατορίων (DEHOGA) στο Saarland, Michael Buchna εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι επισκέπτες θα προσελκύονται περισσότερο από τα ποιοτικά προϊόντα στο μέλλον. Η πιστοποίηση είναι ένας καλός τρόπος για να επικοινωνηθεί αυτό, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασε φόβους ότι θα υπάρξει κύμα πτωχεύσεων μετά την πανδημία. Εκτιμά ότι τόσο αυτός όσο και η βιομηχανία του αντιμετωπίζονται άδικα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η διευθύντρια του Ινστιτούτου InfraCert, Suzann Heinemann, τόνισε ότι η πανδημία έχει δείξει «πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι». Η αειφορία υπήρχε στο νου των καταναλωτών ακόμη και πριν από το Covid-19, αλλά η κρίση οδήγησε σε πιο ενημερωμένους καταναλωτές. Οι ξενοδόχοι που στο παρελθόν δεν είχαν ποτέ χρόνο, κατά τη διάρκεια του lockdown άρχισαν να επεξεργάζονται τις ιδέες τους για τη βιωσιμότητα. «Είμαστε κατακλυσμένοι από έρευνες», είπε η κ. Heinemann. Πολλοί πάροχοι έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τη σημασία του περιβάλλοντος, αλλά τώρα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την πράσινη πιστοποίηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, René Skiba, δήλωσε ότι η περιοχή του είχε πάντα μια ακμάζουσα βιομηχανία μεσαίων ξενοδοχείων σε αγροτικές περιοχές, όπου οι πελάτες μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια πράσινη εμπειρία. «Το Black Forest έχει εξαιρετική φήμη στους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά επισκέπτες και προσφέρει δραστηριότητες στη φύση, ενθαρρύνει τη συμβολή στην τοπική αλυσίδα αξίας με τις αγορές από καταστήματα αγροτικών προϊόντων και παρέχει βιώσιμη τροφή», δήλωσε η Skiba. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση των τοπικών συγκοινωνιακών συνδέσεων, προσφέροντας κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και επέκταση των μέσων μαζικής μεταφοράς.